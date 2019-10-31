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Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект

31 октября 2019, 20:09  •  134 • Украина
Верховная рада приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от компании «Нафтогаз».
 
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Выступая с докладом по законопроекту, депутат Андрей Герус отметил, что целью закона является выполнение обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа и обеспечение деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи, пишет УНИАН. 

Как уточняет Интерфакс, данный законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что речь идёт об «историческом моменте по части защиты украинских интересов».

«Очень долго мы не могли построить законодательную базу, соответствующую европейским нормам, чтобы нас больше не шантажировали и мы могли обеспечить долгосрочную транспортировку газа через территорию Украины, использование украинской ГТС, а также стабильные доходы от этих основных фондов», — сказал он.

28 октября по итогам консультаций России, Евросоюза и Украины по газу министр энергетики России Александр Новак отметил, что Москва готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину. 

По его словам, если Украина будет готова работать по европейскому законодательству, Россия также готова по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа. 

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