Рада превратилась в "бойцовский клуб": В парламенте Украины началась вторая за день потасовка

Верховная рада Украины превратилась в "бойцовский клуб" во время заседания, на котором обсуждался законопроект об отмене моратория на продажу земли. Президент Украины Владимир Зеленский попросил депутатов поддержать поправки, которые ранее одобрил комитет, но вместо этого между парламентариями началась потасовка.

Оппозиционные депутаты заблокировали подступы к парламентской трибуне, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла место спикера Рады. Также к трибуне попытался прорваться депутат Сергей Власенко, но ему загородили проход плечистые "Слуги народа" Артём Дмитрук и Николай Тищенко.

Когда казалось, что всё уже успокоилось, в Раде началась новая потасовка. На этот раз на трибуну прорвались множество нардепов. Все кричат, толкаются и дерутся. Тимошенко по-прежнему удерживает трибуну парламента, однако неясно, как долго она сможет там продержаться.

Напомним, что закон о снятия моратория на продажу сельхозземель является одним из требований Международного валютного фонда. В обмен на разрешение распродавать земли Украины МВФ обещает предоставить Киеву очередной валютный транш. Против этого выступают все оппозиционные партии Верховной рады, однако партия Зеленского имеет абсолютное большинство в парламенте и может спокойно игнорировать мнение оппозиции.