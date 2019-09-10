Рада поддержала законопроект Зеленского об импичменте президента

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады поддержали в целом законопроект, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, об особой процедуре отстранения главы государства с его поста. За соответствующий законопроект во вторник отдали свои голоса 245 депутатов из 226 необходимых.

"Целью и заданием этого законопроекта является создание правовых оснований для гарантирования реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа механизма парламентского контроля за соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, <...> возможности практической реализации процедуры импичмента президента", - заявил во вторник с трибуны парламента Украины заместитель председателя фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он пояснил, что документ необходимо принять, так как "действующее законодательство содержит ряд неопределенностей, существенных недоработок", при которых положения об импичменте носят "исключительно декларативный характер".

Процедура импичмента

Согласно принятому документу, процедура импичмента главы государства инициируется большинством парламента, при этом образуется также специальная временная следственная комиссия, в состав которой должны входить как депутаты, так и специальный прокурор, и следователи. Комиссия необходима для подготовки выводов по обстоятельствам совершения президентом государственной измены или другого преступления, которые затем должны рассматриваться на заседании Верховной рады. После принятия парламентом решения по обвинению главы государства Рада обращается, согласно законопроекту, в Конституционный суд Украины для получения заключения о соблюдении процедуры расследования, а также в Верховный суд для получения заключения о том, что действия президента действительно содержат признаки преступления.

Решение об импичменте может быть принято только в случае, если выводы Конституционного и Верховного судов будут осуществлены в соответствии с законодательством. Кроме того, решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей депутатов от конституционного состава Рады. Если парламент не принял постановление об отстранении главы государства от должности, то председательствующий от имени Рады должен извиниться перед ним.

Дискуссии в парламенте

Внесение в парламент инициативы Зеленского об импичменте президента вызвало немало критики со стороны политических оппонентов, главным образом, представителей партии экс-главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность". Так, бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий с парламентской трибуны назвал инициативу Зеленского "законодательным спамом", заявив, что "закон об импичменте уже принят". При этом он уточнил, что имеет в виду принятый 6 июня предыдущий созывом парламента законопроект о полномочиях так называемых временных следственных комиссий (ВСК), которые должны были создаваться для расследования деятельности главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте. Зеленский так и не подписал эту инициативу, предложив свой механизм лишения главы государства полномочий.

В "Слуге народа" пояснили, почему глава государства не согласился на принятый предыдущим созывом Рады законопроект о процедуре импичмента, а предложил свой вариант. "Я слышала, что партии "Голос" (лидер - Святослав Вакарчук - прим. ТАСС) и "Европейская солидарность" критикуют такой законопроект [Зеленского], называя документ о временных следственных комиссиях таким, который может решить вопрос импичмента президента. Я считаю, это в корне неправильно, поддерживаю инициативу создания и реализации отдельного закона об импичменте, который был бы исчерпывающим, который не только содержал бы инструмент ВСК, но и весь механизм, который потом, в случае необходимости, был бы применен, потому что мы не имеем инструмента, чтобы влиять на президента", - заявила перед голосованием депутат от "Слуги народа", представитель правительства в парламенте Ирина Верещук.

Однако споры в Раде во вторник вызвали не только законопроект Зеленского, но и процедура его принятия. Изначально документ был представлен на голосование в первом чтении. Однако спикер Рады, представитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков, пользуясь поддержкой большинства, после удачного голосования за инициативу главы государства в первом чтении решил вынести его на голосование в целом. Это вызвало негодование среди других сил в парламенте. Кроме традиционной критики со стороны "Европейской солидарности", недовольство этим фактом высказал представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич, призвавший Разумкова "не ломать парламент через колено". В свою очередь сопредседатель депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь обвинил спикера Рады в том, что тот не дает народным избранникам, не входящим в большинство, времени для ознакомления текста документа.

Однако Разумков остался непреклонен и поставил на голосование вопрос о принятии инициативы Зеленского в целом, которое завершилось принятием документа.