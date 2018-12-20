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Рада поддержала законопроект о лишении УПЦ её названия

20 декабря 2018, 15:39  •  133 • Украина
Верховная рада Украины приняла законопроект о лишении канонической Украинской православной церкви Московского патриархата её названия. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
 
© Александр Вильф РИА Новости
 

Отмечается, что законопроект поддержали 240 депутатов.

Согласно тексту закона, «религиозные организации с центром в государстве-агрессоре обязаны сообщить об этом в своём полном официальном названии».

Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что предложит Раде рассмотреть законопроект о смене названия УПЦ.

В Киеве возле здания украинского парламента собрались несколько тысяч верующих УПЦ, которые проводят молебен против переименования церкви.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что российские депутаты намерены обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине.

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