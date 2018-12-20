|
Рада поддержала законопроект о лишении УПЦ её названия
20 декабря 2018, 15:39 • 133 • Украина
Верховная рада Украины приняла законопроект о лишении канонической Украинской православной церкви Московского патриархата её названия. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
© Александр Вильф РИА Новости
Отмечается, что законопроект поддержали 240 депутатов.
Согласно тексту закона, «религиозные организации с центром в государстве-агрессоре обязаны сообщить об этом в своём полном официальном названии».
Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что предложит Раде рассмотреть законопроект о смене названия УПЦ.
В Киеве возле здания украинского парламента собрались несколько тысяч верующих УПЦ, которые проводят молебен против переименования церкви.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что российские депутаты намерены обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине.
Подпишитесь на нас
133
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
18 декабря 2018, 18:09
|
14 декабря 2018, 16:24
|
13 декабря 2018, 17:54
|
15 декабря 2018, 02:24
|
17 декабря 2018, 01:40
|
15 декабря 2018, 21:54
|
14 декабря 2018, 00:24