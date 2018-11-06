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Рада поддержала создание комиссии для расследования нападения на Гандзюк
06 ноября 2018, 18:25 • 36 • Украина
Верховная рада Украины поддержала постановление о создании временной следственной комиссии для расследования сведений о нападениях на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
РИА Новости
Как сообщает Интерфакс-Украина, инициаторами этого проекта выступили руководители и члены большинства парламентских фракций.
Согласно документу, временную следственную комиссию возглавит внефракционный народный депутат Борислав Берёза, а его заместителем станет член фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Алексеев.
Комиссия будет состоять из 18 народных депутатов разных фракций и внефракционных парламентариев, в том числе в неё войдёт и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
Отмечается, что комиссия планирует проверить сведения о нападениях на общественных активистов и проведёт проверку хода расследования данных фактов правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что полиция переквалифицировала нападение на Гандзюк с покушения на заказное умышленное убийство.
Нападение на советницу мэра Херсона произошло 31 июля. 4 ноября она скончалась в больнице.
Американское и британское посольства на Украине призвали наказать виновных в убийстве Гандзюк.
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