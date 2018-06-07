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Рада отправила в отставку главу Минфина Украины
07 июня 2018, 16:09 • 64 • Украина
Верховная рада отправила в отставку министра финансов Украины Александра Данилюка по представлению премьер-министра страны Владимира Гройсмана.
© РИА Новости
Как сообщает Интерфакс-Украина, данное решение поддержали 254 депутата.
Ранее стало известно, что в Верховной раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Данилюка.
Эксперт Института стран СНГ Артём Журко в ходе беседы с ФАН оценил действия Гройсмана, который предложил снять с должности главу украинского Минфина.
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