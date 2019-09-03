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Рада отправила в КС проект о законодательной инициативе народа

03 сентября 2019, 21:09  •  70 • Украина
Верховная рада направила на заключение в Конституционный суд Украины президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно законодательной инициативы народа.
 
Reuters
 

Как сообщает Интерфакс-Украина, за это решение проголосовали 338 народных депутатов.

Законопроект предполагает закрепить, что право законодательной инициативы, помимо президента Украины, кабинета министров и народных депутатов,  будет принадлежать также народу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внёс соответствующий законопроект в парламент.

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