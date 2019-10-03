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Рада отменила закон о химической кастрации педофилов

03 октября 2019, 19:24  •  116 • Украина
Верховная рада по предложению президента Украины Владимира Зеленского отменила закон об обязательной химической кастрации для педофилов и создании открытого реестра осуждённых за растление малолетних.
 
© Пресс-служба Президента Украины
 

Как сообщает телеканал «112 Украина», за отмену законопроекта выступили 238 депутатов. 

Отмечается, что украинский парламент в ходе заседания поддержал другой законопроект, в соответствии с которым разрешается добровольная химическая кастрация. Кроме того, на территории Украины планируют введение Единого реестра преступников, осуждённых за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности детей.

Предполагается, что доступ к документу будут иметь руководители организаций, которые работают с несовершеннолетними.

В июле спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов.

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