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Рада отменила закон о химической кастрации педофилов
03 октября 2019, 19:24 • 116 • Украина
Верховная рада по предложению президента Украины Владимира Зеленского отменила закон об обязательной химической кастрации для педофилов и создании открытого реестра осуждённых за растление малолетних.
© Пресс-служба Президента Украины
Как сообщает телеканал «112 Украина», за отмену законопроекта выступили 238 депутатов.
Отмечается, что украинский парламент в ходе заседания поддержал другой законопроект, в соответствии с которым разрешается добровольная химическая кастрация. Кроме того, на территории Украины планируют введение Единого реестра преступников, осуждённых за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности детей.
Предполагается, что доступ к документу будут иметь руководители организаций, которые работают с несовершеннолетними.
В июле спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов.
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