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Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте

04 июня 2019, 14:39  •  43 • Украина
Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства, передаёт «Укринформ».
 
©president.gov.ua
 

Сообщается, что за включение в повестку проголосовали 110 депутатов при необходимом минимуме в 226.

29 мая в украинском парламенте был зарегистрирован проект об особой процедуре отстранения президента от должности. Инициатором выступил Зеленский.

В частности, документ предусматривает, что импичмент может быть инициирован большинством нардепов от конституционного состава Рады.

Претензии к главе государства должна исследовать специальная следственная комиссия ВР, следует из текста.

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