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Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте
04 июня 2019, 14:39 • 43 • Украина
Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства, передаёт «Укринформ».
©president.gov.ua
Сообщается, что за включение в повестку проголосовали 110 депутатов при необходимом минимуме в 226.
29 мая в украинском парламенте был зарегистрирован проект об особой процедуре отстранения президента от должности. Инициатором выступил Зеленский.
В частности, документ предусматривает, что импичмент может быть инициирован большинством нардепов от конституционного состава Рады.
Претензии к главе государства должна исследовать специальная следственная комиссия ВР, следует из текста.
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