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Рада освободила "Укроборонпром" от ответственности за срыв оборонных договоров с РФ

12 июля 2018, 13:09  •  195 • Украина

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Верховная рада освободила предприятия госконцерна "Укроборонпром" от обязательств по расторгнутым договорам в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с РФ.

Соответствующий законопроект в четверг поддержали 244 депутата при 226 минимально необходимых для принятия решения.

Закон, в частности, предусматривает приостановление исполнительных производств и мер принудительного исполнения судебных решений о взыскании задолженности с внесенных в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в пользу юридических лиц РФ, юридических лиц с иностранными инвестициями, а также иностранных предприятий "государства-агрессора". Также не допускается судебное производство по делу о банкротстве предприятий ОПК по заявлениям российских юридических лиц.

Как говорится в пояснительной записке к документу, в связи с принятым Украиной в 2014 году решением о разрыве ВТС с РФ исполнение заключенных до августа 2014 года договоров в этой сфере стало невозможным, после чего предприятия-заказчики продукции начали обращаться в суды на территории России для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылку украинских предприятий на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора).

Российские суды обязали украинскую сторону выплачивать суммы, превышающие стоимость самого договора, отмечается в документе. По данным авторов закона, объем предъявленной к выплате предприятиям ОПК Украины задолженности по расторгнутым договорам в сфере ВТС с РФ, в том числе пени и процентов, оценивается сегодня в 3,8 млрд гривен ($145 млн).

Разрыв военно-технического сотрудничества

В 2014 году Украина прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения. Украинское правительство в мае 2015 года разорвало соглашение с РФ в сфере ВТС, которое действовало с 1993 года. В августе 2015 года правительство денонсировало соглашение с Россией о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности.

В августе 2017 года кабинет министров разорвал межправительственное соглашение с РФ от 2003 года о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны, в октябре - межправительственное соглашение с РФ от 2000 года о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения, в ноябре - межправительственное соглашение с РФ от 2005 года, регулирующего порядок взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих и услуг военного назначения.

В состав концерна "Укроборонпром" входят более 130 предприятий. Он совместно с правительством занимается управлением объектами госсобственности в ОПК.

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