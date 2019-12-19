Рада одобрила законопроект об ответственности за «кнопкодавство»

Депутаты Верховной рады приняли законопроект о введении уголовной ответственности за «кнопкодавство»: голосование от лица другого в парламенте.

Как сообщает телеканал «112 Украина», за неличное голосование в Раде предусматривается штраф на сумму от 50 тыс. до 80 тыс. гривен. В украинском парламенте намерены обеспечить видеофиксацию голосования депутатов.

Уточняется, что за документ проголосовал 261 депутат.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.