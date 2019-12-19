Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По волне нашей памяти
Изменения в Конституции, оценка истории и свобода интернета: о чём говорил Путин...
"Дыра" в три миллиарда долларов": Власти Украины заявили о крахе ...
Нет, Владимир Владимирович, и не уговаривайте!
Главная / Украина

Рада одобрила законопроект об ответственности за «кнопкодавство»

19 декабря 2019, 23:24  •  41 • Украина
Депутаты Верховной рады приняли законопроект о введении уголовной ответственности за «кнопкодавство»: голосование от лица другого в парламенте.
 
РИА Новости
 

Как сообщает телеканал «112 Украина», за неличное голосование в Раде предусматривается штраф на сумму от 50 тыс. до 80 тыс. гривен. В украинском парламенте намерены обеспечить видеофиксацию голосования депутатов.

Уточняется, что за документ проголосовал 261 депутат.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
19 декабря 2019, 00:39
«Вывести ситуацию в медийное поле»: добьётся ли Трамп снятия обвинений с членов своего предвыборного штаба
19 декабря 2019, 13:39
Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину
19 декабря 2019, 23:24
Экс-депутат Рады оценил потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
19 декабря 2019, 20:24
Очередные переговоры Кишинёва и Тирасполя зашли в тупик
19 декабря 2019, 13:39
Во Львовской области подожгли редакцию газеты
19 декабря 2019, 16:54
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу города
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 декабря 2019, 17:09
Путин шуткой заставил весь зал смеяться над украинским журналистом Цимбалюком. А посл...
19 декабря 2019, 07:24
Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен
19 декабря 2019, 03:54
«Мгновенное поражение цели»: какими возможностями обладает российский боевой лазер «П...
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте д...
19 декабря 2019, 04:09
"Перечисляют какую-то ерунду": Политолог разоблачил новость об отказе Росси...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2019, 00:54
Русские С-400 в заложниках США: разведка захватила наши частоты в Сирии - эксперт
16 декабря 2019, 10:54
«Не отменён, а поставлен на паузу»: участник эксперимента по пересадке головы Валерий Спиридонов — о судьбе проекта
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте денег"
13 декабря 2019, 14:39
«Ситуация доведена до абсурда»: Евросоюз продлил санкции в отношении России
14 декабря 2019, 23:24
"Шутки Зеленского с газом закончатся трагедией для всей Украины": Журавко призвал украинцев проснуться
14 декабря 2019, 07:09
"Babushka жжот напоследок": В соцсетях отреагировали на слова Меркель о санкциях против России
17 декабря 2019, 03:09
Лазейка в законе: в Госдуме отметили мягкое наказание отставного генерала, чей сын причастен к смертельному ДТП с детьми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.