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Рада одобрила законопроект об ответственности за «кнопкодавство»
19 декабря 2019, 23:24 • 41 • Украина
Депутаты Верховной рады приняли законопроект о введении уголовной ответственности за «кнопкодавство»: голосование от лица другого в парламенте.
РИА Новости
Как сообщает телеканал «112 Украина», за неличное голосование в Раде предусматривается штраф на сумму от 50 тыс. до 80 тыс. гривен. В украинском парламенте намерены обеспечить видеофиксацию голосования депутатов.
Уточняется, что за документ проголосовал 261 депутат.
Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
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