Рада одобрила законопроект о штрафах за «кнопкодавство»

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который предлагает установить штраф за неперсональное голосование депутатами. Об этом пишет УНИАН.

Как отмечается, за такое решение проголосовали 287 парламентариев из 391, которые были зарегистрированы в сессионном зале.

Проектом закона предлагается установить, что осуществление депутатом любым способом голосования на пленарном заседании Рады вместо другого депутата (неличное голосование) наказывается штрафом от трёх до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как уточняет «112 Украина», речь идёт о штрафах в 51—85 тыс. гривен (около $2000—3400)

В начале сентября украинский парламент направил на заключение в Конституционный суд законопроект, предусматривающий лишение полномочий депутата по решению суда за неличное голосование, а также в случае отсутствия без уважительных причин на трети заседаний в течение одной сессии.