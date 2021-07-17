Рада одобрила «военные» законы Зеленского об увеличении численности ВСУ и о партизанах

Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроекты президента Владимира Зеленского №5558, который предусматривает увеличение численности Вооружённых сил Украины, а также №5557 «Об основах национального сопротивления».За закон №5558 проголосовали 312 народных депутатов.Сейчас численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, из которых 204 тысяч — военнослужащие.Согласно тексту законопроекта, численность ВСУ будет увеличена на 11 тысяч лиц. Таким образом, она составит 261 тысячу человек, из которых 215 тысяч будут военнослужащими.За законопроект № 5557 проголосовали 313 «слуг народа».Принятый законопроект прописывает механизмы формирования и работы отрядов территориальной обороны в случае массированного нападения противника. Проще говоря, речь идёт о партизанской борьбе, привлекать к которой собираются, как сказал однажды Зеленский в интервью, «и мужчин, и женщин».Вводится понятие «добровольное формирование территориальной общины». Зонами территориальных оборон будут руководить главы областных и городских государственных администраций. Целью закона является комплексная проработка стратегии «национального сопротивления». Под этим подразумевается подготовка граждан (в том числе и морально-психологическая) к длительной войне партизанского типа.Кроме того для повышения «стойкости населения» и обороноспособности государства, вводится также «военно-патриотическое воспитание» молодёжи. Иными словами, в регионах будут создаваться добровольно-принудительные формирования, охраняющие рубежи и стратегические объекты. В случае вторжения врагов они должны будут начать партизанскую войну.Данные законопроекты президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду как безотлагательные в мае 2021 года.Они вступают в силу с 1 января 2022 года.