Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина официально разрешила снести памятник Жукову
Владимир Путин: Я вносил поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить свои...
"Год только начался": Песков о том, изменятся ли из-за коронавируса пл...
О польском великодержавии министра Чапутовича
Главная / Украина

Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть

04 февраля 2020, 16:54  •  106 • Украина
Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.
 
Reuters
 

Об этом информирует телеканал «112 Украина».

За соответствующий законопроект проголосовали 236 депутатов Рады.

Документ предполагает внесение в Конституцию Украины изменений, связанных с сокращением числа парламентариев.

Уточняется, что также планируется установить, что выборы в украинский парламент будут проводиться по пропорциональной системе.

В январе кабмин Украины утвердил список не подлежащих приватизации предприятий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
03 февраля 2020, 18:09
Тимошенко потребовала признать, что Украина «летит в пропасть»
04 февраля 2020, 07:09
Госдеп намерен нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине
03 февраля 2020, 21:24
Зеленский рассказал о подготовке нового обмена пленными в Донбассе
04 февраля 2020, 00:39
Эксперт прокомментировал сообщения об объёме транзита российского газа через Украину
04 февраля 2020, 03:54
«Ограниченный характер партнёрства»: с чем связано сближение Киева и Анкары
04 февраля 2020, 00:39
Макрон счёл идею перезапустить диалог с Россией по Украине эффективной
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 февраля 2020, 02:40
Они готовились к этому 50 лет. Тайная группа в советской элите. В. Матузов. И. Шишкин
04 февраля 2020, 10:39
"Эрдоган оправдывается": Политолог объяснил, зачем лидер Турции посоветовал...
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
04 февраля 2020, 13:54
Российские Су-35С перехватили над Сирией турецкие истребители – СМИ
04 февраля 2020, 00:54
Эрдоган против Кремля: Его армия бомбит Идлиб, а в Аллепо гибнут наши военные
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2020, 01:24
"Медведев за 12 лет ни разу этого не сделал": Смирнов об извинениях Мишустина за просчёты подчинённых
02 февраля 2020, 18:12
Киев придумал новую страну: какую инсценировку задумал Зеленский?
02 февраля 2020, 06:39
Нефть и отмена санкций в обмен на сотрудничество с НАТО? О чём говорили Лукашенко и глава Госдепа США
03 февраля 2020, 08:39
Медведевский отзыв
03 февраля 2020, 11:54
Ночная атака базы Хмеймим: русские отобрали управление беспилотниками у боевиков, уничтожив все цели
30 января 2020, 10:24
В Гааге готовят суд по МН17: о раскладе на данный момент
01 февраля 2020, 14:24
Схватили прямо в аэропорту: Русская журналистка поплатилась за ещё не собранный материал о притеснениях "за Россию"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.