Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть

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Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.

Reuters

Об этом информирует телеканал «112 Украина». За соответствующий законопроект проголосовали 236 депутатов Рады. Документ предполагает внесение в Конституцию Украины изменений, связанных с сокращением числа парламентариев. Уточняется, что также планируется установить, что выборы в украинский парламент будут проводиться по пропорциональной системе. В январе кабмин Украины утвердил список не подлежащих приватизации предприятий.

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