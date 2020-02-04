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Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть
04 февраля 2020, 16:54 • 106 • Украина
Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.
Reuters
Об этом информирует телеканал «112 Украина».
За соответствующий законопроект проголосовали 236 депутатов Рады.
Документ предполагает внесение в Конституцию Украины изменений, связанных с сокращением числа парламентариев.
Уточняется, что также планируется установить, что выборы в украинский парламент будут проводиться по пропорциональной системе.
В январе кабмин Украины утвердил список не подлежащих приватизации предприятий.
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