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Рада одобрила связанный с транзитом газа законопроект

18 октября 2019, 16:54  •  124 • Украина
Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект об анбандлинге «Нафтогаза», который сделает возможным заключение нового договора касательно транзита российского газа по европейским правилам. Об этом сообщает «Громадське».
 
© Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Отмечается, что законопроект поддержали 286 депутатов.

Документ позволит создать независимого от «Нафтогаза» оператора газотранспортной системы Украины. 

«После утверждения законопроекта Верховной радой Украина получит возможность эффективно завершить процесс анбандлинга и усилит свои позиции на переговорах о продолжении транзита», — заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев не согласен на продление годового контракта о транзите с Россией, так как намерен заключить долгосрочный договор.

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