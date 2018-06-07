Рада одобрила создание антикоррупционного суда под контролем международных экспертов

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КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о Высшем антикоррупционном суде, на создании которого настаивал Международный валютный фонд (МВФ). За соответствующее решение проголосовали 315 депутатов при 226 необходимых.

Самым спорным моментом законопроекта стало положение о полномочиях общественного совета международных экспертов, который будет контролировать подбор кандидатов в судьи. В четверг спикер Рады Андрей Парубий заявил, что "компромисс относительно этого вопроса достигнут и отвечает требованиям Венецианской комиссии". Он заключается в том, что вето совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов, но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов Совета международных экспертов.

Перед голосованием в Раде выступил президент Украины Петр Порошенко и призвал депутатов поддержать законопроект, который "завершает создание антикоррупционных институций в стране". В зале заседаний также присутствовал премьер-министр Владимир Гройсман, который ранее заявлял, что уйдет в отставку, если документ не будет принят.

За предложенный Порошенко законопроект об антикоррупционном суде парламентарии проголосовали в первом чтении ещё 1 марта, после чего начался продолжительный процесс подачи поправок. Ко второму чтению в документ внесли около 2 тыс. правок, которые суд рассматривал несколько недель, однако большинство из них были отклонены.

Высший антикоррупционный суд, согласно проекту, "должен быть сформирован в течение года со дня вступления закона в силу". Под юрисдикцию этого суда попадут уголовные дела о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного вреда составит более $32 тыс. Судьи будут избираться на открытом конкурсе, а отбор будет проводить Высшая квалификационная комиссия судей. Помогать в этом ей будет общественный совет международных экспертов, который будет проверять кандидатов на предмет наличия безупречной деловой репутации, знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Создание антикоррупционного суда - одно из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.