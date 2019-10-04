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Рада одобрила план работы правительства Украины
04 октября 2019, 21:24 • 74 • Украина
Верховная рада Украины утвердила программу деятельности кабинета министров страны. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на итоги голосования в украинском парламенте.
© Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Программу поддержали 236 депутатов.
По словам премьер-министра страны Алексея Гончарука, программа правительства предусматривает достижение 78 целей в сферах образования, медицины, социальной политики, культуры и спорта, экономического роста и цифровизации процессов.
В проекте постановления о программе деятельности правительства Украины говорится, что кабмин рассчитывает привлечь $50 млрд инвестиций в экономику страны.
В кабмине Украины ожидают, что после реализации мероприятий программы ВВП страны вырастет на 40%, а также появится 1 млн новых рабочих мест.
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