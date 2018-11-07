|
Рада обвинила Россию в организации в Донбассе выборов и потребовала новых санкций
07 ноября 2018, 04:24 • 32 • Политика
Верховная рада Украины обвинила Россию в организации выборов в Донбассе, которые пройдут 11 ноября, и призвала ЕС к новым санкциям против нашей страны.
В Верховной раде Украины обвинили Россию в организации выборов в ДНР и ЛНР и потребовали от Евросоюза ввести против нашей страны очередные санкции. Сами выборы, напомним, состоятся в донецких республиках 11 ноября.
Соответствующее заявление сделала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Именно она призвала «партнеров из Евросоюза» ввести санкции, которые должны быть начаты против России на том основании, что страна якобы проводит выборы в ДНР и ЛНР. Напомним, что Украина заранее предупредила, что не признает итогов выборов в Донбассе.
«Мы обращаемся к нашим партнерам по ЕС и "нормандскому формату", не может быть только глубокая обеспокоенность. Проведение псевдовыборов на территории Украины не по украинским законам требует жестких санкций против Москвы, страны, которая это организовывает», - заявила Геращенко, выступая во вторник в парламенте, ее слова приводит «РИА Новости».
Подпишитесь на нас
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
02 ноября 2018, 10:25
|
01 ноября 2018, 11:39
|
31 октября 2018, 19:39
|
03 ноября 2018, 01:09
|
02 ноября 2018, 04:09
|
01 ноября 2018, 11:39
|
03 ноября 2018, 02:54