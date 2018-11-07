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Рада обвинила Россию в организации в Донбассе выборов и потребовала новых санкций

07 ноября 2018, 04:24  •  32 • Политика
Верховная рада Украины обвинила Россию в организации выборов в Донбассе, которые пройдут 11 ноября, и призвала ЕС к новым санкциям против нашей страны.
В Верховной раде Украины обвинили Россию в организации выборов в ДНР и ЛНР и потребовали от Евросоюза ввести против нашей страны очередные санкции. Сами выборы, напомним, состоятся в донецких республиках 11 ноября.
Соответствующее заявление сделала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Именно она призвала «партнеров из Евросоюза» ввести санкции, которые должны быть начаты против России на том основании, что страна якобы проводит выборы в ДНР и ЛНР. Напомним, что Украина заранее предупредила, что не признает итогов выборов в Донбассе.
«Мы обращаемся к нашим партнерам по ЕС и "нормандскому формату", не может быть только глубокая обеспокоенность. Проведение псевдовыборов на территории Украины не по украинским законам требует жестких санкций против Москвы, страны, которая это организовывает», - заявила Геращенко, выступая во вторник в парламенте, ее слова приводит «РИА Новости».

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