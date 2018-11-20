|
Рада не смогла направить в КС проект о переименовании Днепропетровской области
20 ноября 2018, 20:25 • 31 • Украина
Верховная рада Украины не смогла направить законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую в Конституционный суд (КС) страны.
Reuters
Как передаёт телеканал «112 Украина», за проголосовали 202 депутата при необходимом минимуме в 216 голосов.
Ранее украинский парламент направил в КС проект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.
В июне комитет Рады поддержал предложение о переименовании двух областей.
Подпишитесь на нас
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
17 ноября 2018, 17:54
|
16 ноября 2018, 06:09
|
19 ноября 2018, 07:28
|
20 ноября 2018, 04:25
|
17 ноября 2018, 07:54
|
16 ноября 2018, 09:24
|
18 ноября 2018, 06:54