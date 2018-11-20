Рада не смогла направить в КС проект о переименовании Днепропетровской области

Верховная рада Украины не смогла направить законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую в Конституционный суд (КС) страны.

Как передаёт телеканал «112 Украина», за проголосовали 202 депутата при необходимом минимуме в 216 голосов.

Ранее украинский парламент направил в КС проект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.

В июне комитет Рады поддержал предложение о переименовании двух областей.