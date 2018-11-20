Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На маленьком плоту...
Как живёт Китай. Рассказывает Евгений Колесов
Порошенко проиграл войну за автокефальную церковь
На Украине оценили эффект от повышения цен на газ
Главная / Украина

Рада не смогла направить в КС проект о переименовании Днепропетровской области

20 ноября 2018, 20:25  •  31 • Украина
Верховная рада Украины не смогла направить законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую в Конституционный суд (КС) страны.
 
Reuters
 

Как передаёт телеканал «112 Украина», за проголосовали 202 депутата при необходимом минимуме в 216 голосов.

Ранее украинский парламент направил в КС проект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.

В июне комитет Рады поддержал предложение о переименовании двух областей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

31
Источник
Похожие новости
20 ноября 2018, 13:54
Британия призвала Россию прекратить «задержания» в Азовском море
20 ноября 2018, 00:54
«Искажённая информация о ситуации»: в России оценили заявления о советах США устроить «революцию» в Донбассе
20 ноября 2018, 10:39
Украину, Белоруссию и Молдавию призвали бороться с «влиянием» России

20 ноября 2018, 10:39
МИД Канады возмущён нападением на журналиста в Киеве
19 ноября 2018, 21:39
Климкин обсудил с главой Минобороны Канады сотрудничество в военной сфере
19 ноября 2018, 21:54
Игорь Додон: «Мы обязаны победить в феврале 2019 года!»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
17 ноября 2018, 17:54
«Сначала твердое "да", потом газ»: Лавров озвучил условия по «Турецкому потоку» в Европе
16 ноября 2018, 06:09
«Это явный беспредел»: Клинцевич отреагировал на задержание Украиной 15 морских судов
19 ноября 2018, 07:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 18.11.18
20 ноября 2018, 04:25
Два в одном – союзники России и партнёры Порошенко
17 ноября 2018, 07:54
Поражение чемпионов мира, разгром Украины и покер экс-игрока «Спартака»: обзор игрового дня Лиги наций
16 ноября 2018, 09:24
В США потребовали прекратить сравнивать Су-57 и F-22 Raptor
18 ноября 2018, 06:54
В России – главные роли, в Киеве – «Грусть пилота» за копейки: Поддержавший АТО актер Горбунов о депрессии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.