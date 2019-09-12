Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Элла Памфилова рассказала о самом дорогом подарке на 66 лет
Война на пороге: МИД рассказал об угрозе ядерного конфликта
«Не смогли навязать свои правила игры»: Трамп на две недели отложил повышение по...
Предостережение Коротченко: Ядерная война может начаться в любой момент
Главная / Украина

Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР

12 сентября 2019, 19:39  •  50 • Украина
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
 
© Пресс-служба Президента Украины
 

Трансляцию заседания Рады вёл телеканал «112 Украина».

Ранее Верховная рада приняла законопроект президента Украины Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства. 

Кроме того, депутаты предоставили украинскому лидеру полномочия утверждать план обороны страны и его структуру.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
12 сентября 2019, 16:24
Зеленскому предоставили полномочия утверждать план обороны Украины
12 сентября 2019, 09:54
Порошенко прокомментировал роспуск ЦИК Украины
12 сентября 2019, 16:24
МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией
12 сентября 2019, 03:39
Псевдорелигиозные формы польского национализма
11 сентября 2019, 20:54
В Госдуме отметили роль журналистской солидарности в деле Вышинского
12 сентября 2019, 09:54
На Украине возбудили дело после пожара на арсенале в Винницкой области
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 сентября 2019, 03:39
Кто победил, а кто Проиграл определят две недели войны (Игорь Коротченко)
12 сентября 2019, 06:54
Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве...
12 сентября 2019, 06:54
"Ему повезло, он попал в "мифическую категорию": Эксперт – о том, поче...
12 сентября 2019, 06:54
Заключили "мировую": Учёный-миллиардер из России, попавший в "кремлёвс...
12 сентября 2019, 03:39
35 километров за 2 минуты: Разведка США объявила, что следит за разработкой русских я...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2019, 03:39
Олег Кашин: Хватит игр в братский народ. Хороший украинец называет себя русским!
06 сентября 2019, 01:24
"Опаснее, чем мошенник": Вассерман историческими примерами предупредил о личности Грефа в России
08 сентября 2019, 08:24
Сенсация от Косова, лидерство Украины и первая победа Португалии: обзор матчей квалификации Евро-2020
11 сентября 2019, 08:09
"Балки были искусственно обрезаны до начала обрушения": Эксперт раскрыл неожиданные факты о теракте 9/11 в США
10 сентября 2019, 06:09
"Идет торг, и Путин говорит - за эти флажки не переходить": Квачков объяснил внезапную дерзость США
07 сентября 2019, 13:09
Кого обменяют Россия и Украина: Полный список
08 сентября 2019, 13:24
Путин попросил Зеленского перечитать Минские соглашения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.