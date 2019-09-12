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Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
12 сентября 2019, 19:39 • 50 • Украина
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
© Пресс-служба Президента Украины
Трансляцию заседания Рады вёл телеканал «112 Украина».
Ранее Верховная рада приняла законопроект президента Украины Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства.
Кроме того, депутаты предоставили украинскому лидеру полномочия утверждать план обороны страны и его структуру.
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