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Рада не отменила закон о запрете импорта электроэнергии из России

12 декабря 2019, 15:54  •  35 • Украина
Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене ранее принятого законопроекта «О внесении изменений в закон о рынке электрической энергии», который предусматривает запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из России.
 
globallookpress.com
 

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

По итогам голосования проект постановления, инициатором которого стал депутат от фракции «Европейская солидарность» Михаил Бондар, поддержали только 47 народных депутатов.

Ранее сообщалось, что украинские трейдеры с 1 декабря прекратили импорт электроэнергии из Белоруссии.

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