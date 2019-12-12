Рада не отменила закон о запрете импорта электроэнергии из России

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Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене ранее принятого законопроекта «О внесении изменений в закон о рынке электрической энергии», который предусматривает запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из России.

globallookpress.com

Об этом информирует Интерфакс-Украина. По итогам голосования проект постановления, инициатором которого стал депутат от фракции «Европейская солидарность» Михаил Бондар, поддержали только 47 народных депутатов. Ранее сообщалось, что украинские трейдеры с 1 декабря прекратили импорт электроэнергии из Белоруссии.

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