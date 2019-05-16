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Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

16 мая 2019, 12:24  •  171 • Украина
Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.
 
Reuters
 

Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на решение парламента.

Как отмечается, в пользу такого решения проголосовали 315 нардепов.

Ранее сообщалось, что Рада должна рассмотреть семь предложений по дате инаугурации Зеленского: 17, 19, 20, 26 и 28 мая.

14 мая Зеленский подверг критике украинских парламентариев, которые не назначили на заседании дату его инаугурации.

Он назвал обещания депутатов назначить инаугурацию в ходе заседания 14 мая «враньём мелких мошенников».

В парламенте отмечали, что считают 28 мая «комфортной» датой для данного мероприятия, поскольку тогда у президента не будет права распустить Раду. Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая.

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