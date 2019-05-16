Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.

Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на решение парламента.

Как отмечается, в пользу такого решения проголосовали 315 нардепов.

Ранее сообщалось, что Рада должна рассмотреть семь предложений по дате инаугурации Зеленского: 17, 19, 20, 26 и 28 мая.

14 мая Зеленский подверг критике украинских парламентариев, которые не назначили на заседании дату его инаугурации.

Он назвал обещания депутатов назначить инаугурацию в ходе заседания 14 мая «враньём мелких мошенников».

В парламенте отмечали, что считают 28 мая «комфортной» датой для данного мероприятия, поскольку тогда у президента не будет права распустить Раду. Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая.