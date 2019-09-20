|
Рада наделила Зеленского правом утверждать план обороны Украины
20 сентября 2019, 19:24 • 28 • Украина
Верховная рада наделила президента Украины полномочиями единолично утверждать план обороны страны. Законопроект был внесён в парламент действующим украинским лидером Владимиром Зеленским.
РИА Новости
За проект закона проголосовали 286 депутатов при необходимых 226 голосах.
«Принятие закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины плана обороны Украины и утверждения его структуры», — цитирует ТАСС текст пояснительной записки к поправкам к украинскому закону «Об обороне».
Уточняется, что законопроект регулирует меры подготовки Украины к переходу на военное положение и «отпору вооружённой агрессии», если появится такая необходимость.
Ранее на подпись Зеленскому отправили закон об импичменте президента.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 сентября 2019, 23:54
|
20 сентября 2019, 03:24
|
18 сентября 2019, 09:09
|
15 сентября 2019, 12:39
|
15 сентября 2019, 12:54
|
19 сентября 2019, 17:24
|
17 сентября 2019, 16:54