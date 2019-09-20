Рада наделила Зеленского правом утверждать план обороны Украины

Верховная рада наделила президента Украины полномочиями единолично утверждать план обороны страны. Законопроект был внесён в парламент действующим украинским лидером Владимиром Зеленским.

За проект закона проголосовали 286 депутатов при необходимых 226 голосах.

«Принятие закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины плана обороны Украины и утверждения его структуры», — цитирует ТАСС текст пояснительной записки к поправкам к украинскому закону «Об обороне».

Уточняется, что законопроект регулирует меры подготовки Украины к переходу на военное положение и «отпору вооружённой агрессии», если появится такая необходимость.

Ранее на подпись Зеленскому отправили закон об импичменте президента.