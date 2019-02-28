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Рада начала расследование хищений в "Укроборонпроме" с участием фирмы Порошенко

28 февраля 2019, 16:54  •  80 • Политика
На заседании 28 февраля Верховная рада Украины приняла проект постановления о "безотлагательном расследовании" обнародованных в СМИ фактов о злоупотреблениях в госконцерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц. Ранее журналисты сообщили, что в преступных схемах была задействована принадлежавшая Порошенко компания  "Кузница на Рыбальском".
За постановление проголосовали 229 народных депутатов. Его внесли в Раду глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и глава Блока Петра Порошенко Артур Герасимов.
По постановлению в Раде будет создана Временная следственная комиссия, которая проведет расследование фактов хищения в ВСУ в период с 2004 по 2019 год.
Временная следственная комиссия должна будет "безотлагательно" расследовать обнародованные в СМИ сведения о закупке запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий ГК "Укроборонпром".
Кроме того, ВСК проведет публичное заседание вместе с представителями Генпрокуратуры Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро Украины, Минобороны Украины, "Укроборонпрома" и других должностных лиц.
Ранее журналисты издания "Наши гроши" заявили, что в результате хищения средств оборонного комплекса Украины мошенники заработали как минимум 250 миллионов гривен во время войны в Донбассе. Участники группы действовали посредством фирм-"прокладок", скупая в России контрабандой подержанные запчасти к военной технике и перепродавая их заводам "Укроборонпрома" в 2-4 раза дороже.
Одной из этих "прокладок" был в том числе завод "Кузница на Рыбальском", до 2018 года принадлежавший президенту Украины Петру Порошенко.
Журналисты заявили, что в схеме были замешаны первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский, его сын Игорь и нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин.

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