Рада дала согласие на арест Савченко

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КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Члены регламентного комитета Верховной рады проголосовали за возможность привлечения к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. Все три решения были приняты в четверг единогласно.

Окончательно вопрос будет решен в парламенте предположительно сегодня же. "Оно (решение вопроса по Савченко - прим. ТАСС) запланировано на сегодняшнем заседании Рады", - заявил глава комитета Павел Пинзеник.

С соответствующими представлениями 15 марта обратился генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в связи с тем, что Савченко подозревается в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе в планировании теракта в сессионном зале парламента страны. "Мы подозреваем Савченко в сговоре с целью изменения конституционного строя силовым способом, в подготовке посягательства на жизнь президента Украины, в подготовке к теракту, в содействии деятельности террористической организации ДНР, в ношении, приобретении, передаче оружия", - перечислил все подозрения в ходе заседания комитета Луценко.

В ответ Савченко заявила, что согласна с рядом фактов, содержащимся в представлениях, однако подчеркнула, что "они перекручены". По ее словам, это были спецоперации группы людей. Она признала, что несколько раз тайно пересекала линию соприкосновения в Донбассе, главным образом, с целью общения с украинскими пленными. Кроме того, она не стала отрицать, что перевозила оружие, но не с целью совершения терактов. "Чем больше мы вывозили оружия с неподконтрольных территорий, тем меньше гибло наших людей", - пояснила она.

Также Савченко заявила, что понимала, что за ней "уже более года следят". "Если мы рискуем попадать под такой бред, так почему такой бред не довести до конца", - сказала она. "Вы ищете врага там, где его нет, ищите врагов среди себя", - обратилась она к генпрокурору Украины. По словам Савченко, она хотела "всколыхнуть Украину", но в то же время заявила, что принадлежит к таким людям, которые надеются, "что до власти дойдет, что надо устраниться без силового принуждения". При этом она отметила, что "путч - наиболее гуманная тактика смены власти".

Бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, которая принимала активное участие в силовой операции в Донбассе, в июне 2014 года была задержана на территории РФ и позже осуждена на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она вернулась в Киев. Президент Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.