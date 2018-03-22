Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пусть следит": В Нидерландах поддержали закон о "Большом брате&q...
Комитет Рады поддержал арест Надежды Савченко
Савченко с трибуны Рады отказалась добровольно сдавать мандат и звезду героя
Савченко задержали в Верховной раде
Главная / Украина

Рада дала согласие на арест Савченко

22 марта 2018, 16:09  •  52 • Украина

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Члены регламентного комитета Верховной рады проголосовали за возможность привлечения к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. Все три решения были приняты в четверг единогласно.

Окончательно вопрос будет решен в парламенте предположительно сегодня же. "Оно (решение вопроса по Савченко - прим. ТАСС) запланировано на сегодняшнем заседании Рады", - заявил глава комитета Павел Пинзеник.

С соответствующими представлениями 15 марта обратился генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в связи с тем, что Савченко подозревается в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе в планировании теракта в сессионном зале парламента страны. "Мы подозреваем Савченко в сговоре с целью изменения конституционного строя силовым способом, в подготовке посягательства на жизнь президента Украины, в подготовке к теракту, в содействии деятельности террористической организации ДНР, в ношении, приобретении, передаче оружия", - перечислил все подозрения в ходе заседания комитета Луценко.

В ответ Савченко заявила, что согласна с рядом фактов, содержащимся в представлениях, однако подчеркнула, что "они перекручены". По ее словам, это были спецоперации группы людей. Она признала, что несколько раз тайно пересекала линию соприкосновения в Донбассе, главным образом, с целью общения с украинскими пленными. Кроме того, она не стала отрицать, что перевозила оружие, но не с целью совершения терактов. "Чем больше мы вывозили оружия с неподконтрольных территорий, тем меньше гибло наших людей", - пояснила она.

Также Савченко заявила, что понимала, что за ней "уже более года следят". "Если мы рискуем попадать под такой бред, так почему такой бред не довести до конца", - сказала она. "Вы ищете врага там, где его нет, ищите врагов среди себя", - обратилась она к генпрокурору Украины. По словам Савченко, она хотела "всколыхнуть Украину", но в то же время заявила, что принадлежит к таким людям, которые надеются, "что до власти дойдет, что надо устраниться без силового принуждения". При этом она отметила, что "путч - наиболее гуманная тактика смены власти".

Бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, которая принимала активное участие в силовой операции в Донбассе, в июне 2014 года была задержана на территории РФ и позже осуждена на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она вернулась в Киев. Президент Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

52
Источник
Похожие новости
22 марта 2018, 11:24
Луценко обвинил Россию в предоставлении оружия для терактов против руководства Украины
21 марта 2018, 19:09
В Киеве произошли столкновения между митингующими и правоохранителями
22 марта 2018, 01:39
«Положение катастрофическое»: что принесли Украине четыре года ассоциации с ЕС

Загрузка...
21 марта 2018, 22:24
В Киеве полицейские задержали у здания кабмина семерых митингующих
22 марта 2018, 16:09
Рада дала согласие на арест Савченко
22 марта 2018, 03:09
Трамп вновь заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 марта 2018, 09:24
ВВС США «уходят в тень» перед ударом. События в Ат-Танфе пытаются спрятать за шумихой вокруг дела Скрипаля
17 марта 2018, 04:54
Путин смеется над вами: Запад может только топать ногами и жалобно выть - пресса США
15 марта 2018, 16:54
Падение золота: в Якутии из самолёта высыпалось около 3,5 тонны драгметаллов
18 марта 2018, 10:09
Итоги недели. «Лондон, гудбай, пора домой»
18 марта 2018, 13:24
Явка на выборах президента России удивила даже либералов
20 марта 2018, 04:24
Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза ООН
21 марта 2018, 12:54
Сравнившую голосовавших за Путина с приматами радиоведущую отстранили от эфира
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.