«Рабыни» за решёткой: суд арестовал трёх сестёр по делу об убийстве отца

В Москве состоялось первое заседание суда по резонансному делу об убийстве сёстрами Хачатурян их отца. Пока идёт следствие, девушки будут находиться под арестом. Поддержать подсудимых на заседание приехала их мать. Под окнами суда неизвестная устроила одиночный пикет в защиту сестёр. Сами они продолжают утверждать, что на убийство решились из-за тирании отца. По их словам, он обращался с ними как с рабынями.

Три сестры на суде

2 августа Останкинский районный суд переживал небывалый наплыв посетителей. Именно здесь стартовало первое заседание по делу сестёр Хачатурян — Марии, Кристины и Ангелины, которые жестоко убили своего отца Михаила Хачатуряна. Тот, по их словам, на протяжении нескольких лет обращался с ними как с рабынями.

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку Мария Хачатурян несовершеннолетняя: девушке 17 лет. Сестёр привезли в суд на машине, после чего, не показывая журналистам, провели в зал заседаний.

Вскоре туда подъехала и мама девушек, которую за два с половиной года до трагедии Михаил Хачатурян выгнал из дома. Она не захотела ни с кем общаться и, заслонившись рукой от камер, проскользнула внутрь.

Несмотря на огромный резонанс, заседание прошло спокойно. Лишь одна девушка устроила одиночный пикет в поддержку сестёр, настаивая на том, что в их ситуации убийство было единственным способом спастись от домашнего рабства.

Что конкретно было сказано на заседании, неизвестно. Однако туда вызывали свидетелей, среди которых была соседка семьи Хачатурян. Выйдя из зала, она рассказала СМИ, что младшая из сестёр выглядит очень подавленной. Она стала первой из девушек, кому объявили об аресте.

«Удовлетворить ходатайство следствия и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — постановила судья Татьяна Соколова.

Вслед за ней была арестована и 18-летняя Ангелина Хачатурян, а затем и Кристина.

Девушки будут находиться под арестом как минимум до 28 сентября. В ближайшее время им предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Подъезд в крови

Напомним, 27 июля полиция обнаружила в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе тело мужчины. Им оказался жилец этого дома — 57-летний Михаил Хачатурян. На его теле были обнаружены десятки ножевых ранений. Почти сразу выяснилось, что к жестокому убийству причастны дочери Хачатуряна — Мария, Кристина и Ангелина.

Девушки были задержаны и вскоре дали показания.

Они заявили следователям, что отец превратил их жизнь в настоящий кошмар: причинял им постоянные «моральные страдания» и даже якобы насиловал.

«Мы были его рабами», — со слезами рассказывали силовикам девушки.

Сняв показания с камеры видеонаблюдения, следователи восстановили картину произошедшего в тот роковой вечер. Когда Михаил Хачатурян заснул в кресле-качалке, дочери вооружились и атаковали отца. При этом одна из них брызгала ему в лицо из баллончика, вторая колола его ножом, а третья била молотком по голове. Будучи уже смертельно раненым, Хачатурян сумел дойти до лифта, после чего упал и скончался.

Попавшие в сеть фотографии с места происшествия шокируют: пол и в прихожей квартиры, и в общем холле буквально залит кровью. Неподалёку от трупа отца сидят две из трёх дочерей Хачатуряна, явно находящиеся в шоке от того, что они совершили.

Тиран и наркоторговец

Следователи уже опросили десятки свидетелей, в числе которых как друзья и родственники семьи, так и соседи по дому. Большинство из них оценивают Михаила Хачатуряна как жёсткого, вспыльчивого и даже жестокого человека.

Так, соседи рассказывают, что он всегда носил с собой пистолет, не раз вступал в конфликты с жильцами, угрожал им и даже один раз якобы выстрелил в ногу женщине, с которой у него произошёл спор.

Филарет проговорился… Украинский самозванец-патриарх не смог скрыть, зачем ему единая поместная украинская автокефальная церковь. Дочери рассказали, что отец регулярно бил их и угрожал убийством. Ситуация усугубилась после того, как два с половиной года назад мужчина выгнал из дома свою жену — мать девочек. После этого она не смогла с ними видеться.

Также девушки отметили, что отец запрещал им гулять и даже ходить в школу. Так, одна из дочерей Хачатуряна за год, по её собственным словам, была в школе лишь семь раз.

В ходе обыска дома у Хачатуряна было найдено холодное и огнестрельное оружие: дробовик, пистолет, наган, ножи. Впрочем, позже выяснилось, что на всё имелось соответствующее разрешение.

По версии некоторых знакомых семьи, основной доход Хачатурян получал от наркоторговли: якобы на мужчину работали курьеры, которые прячут закладки с героином в разных районах Москвы. Однако следствие эту информацию пока не подтверждает.

«Отец строгий, но справедливый»

Однако есть и другая версия произошедшего. Так, родной сын Хачатуряна Арсен заявил СМИ, что шокирован потоком грязи и клеветы, которая обрушилась на доброе имя его папы.

«Они человека выводили постоянно на эмоции, записывали всё на диктофон. В каком плане, вы спросите, выводили его на эмоции? Отец он был строгий и хотел от девушек элементарных вещей. Там, допустим, убрать в квартире за собой, помыть посуду. Этого они вообще не делали. Он постоянно делал им замечания. И из-за этого были постоянные ссоры», — заявил Арсен Хачатурян в беседе с журналистами.

Он также подчеркнул, что его отец был глубоко верующим человеком: он часто ездил в Иерусалим, помогал нуждающимся и церкви, а также занимался благотворительностью. Это подтверждают и другие свидетели.

«Всё было обосновано чем-то. Строг он был не для того, чтобы их морально убивать и избивать, как все пишут. Главное, чтобы воспитать их нормальными дочерьми. Отец давал им напутствие и цель в жизни. Они это не ценили и не обращали внимания. На это он негативно реагировал и грубо отвечал», — заключил Арсен.