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«Рабы, подножки, грязь Кремля!» – Геращенко закатила истерику в защиту Порошенко, сбежавшего из Рады

20 мая 2020, 18:55  •  28 • Украина

Партия «Слуга народа» инициировала создание депутатской временной следственной комиссии по расследованию обнародованных депутатом Андреем Деркачом скандальных записей, свидетельствующих о влиянии экс-вице-президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Решение в ходе выступления в Верховной раде озвучил депутат «Слуги народа» Александр Качура.
«Нас вчера ошарашила новость, которая была обнародована одним из депутатов – Деркачем, мы просто шокированы обнародованной информацией. Генпрокуратура уже выполнила своё обязательство и внесла в единый реестр досудебных расследований, начала уголовное производство по статьям 111 «госизмена» и 364 – это злоупотребление служебным положением.

К сожалению, сегодня фигурант Порошенко не нашёл времени, чтобы прийти в парламент и объяснить, что именно происходило в тех разговорах, но мы однозначно будем стоять на позициях того, чтобы расследование шло максимально объективно», – заявил Качура с трибуны в окружении однопартийцев.

Также он подчеркнул, что создаётся временная следственная комиссия по расследованию обнародованных фактов, сорвав аплодисменты из зала.

«Разговоры с Джо Байденом, разговоры с Джоном Керри и информация, которую обнародовал Джулиани – это абсолютно вопиющие факты преступной деятельности! И мы будем делать всё для того, чтобы всем этим делам была дана независимая правовая оценка и во всех делах была поставлена точка», – добавил депутат.

Оппонировать «слугам народу» вызвалась одиозная представитель «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, которая напомнила, что депутат Качура ранее состоял в организации «Украинский выбор» политика Виктора Медведчука.

«Рабы, подножки, грязь Кремля – только такая ассоциация возникает с человеком, который представляет «Украинский выбор». Да-да! «Слуги народа», наполненные ФСБшными консервами из «Украинского выбора». Нам интересно, кого сегодня приглашают на эту трибуну, Байдена? Байден выступал с трибуны Верховной рады как представитель страны стратегического партнёра в то время, когда Украина могла остаться один на один с РФ! И мы гордимся тем, что наша политическая команда предыдущие пять лет сделала всё для того, чтобы сформировать антипутинскую коалицию», – причитала Геращенко в шумящий зал.

Она заявила, что публикация компромата может быть использована в США в ходе предстоящих президентских выборов (Джо Байден является конкурентом Дональда Трампа). В результате Киев может потерять поддержку части американских политиков.

«Сегодня, когда Зеленский, годовщину которого вы так радостно по-ФСБшному празднуете, сделал всё для того, чтобы вляпаться в историю со скандалом в США. И мне кажется, что сегодня оппозиция больше помогает президенту, потому что он президент Украины, сберечь двухпартийную поддержку нашего стратегического партнёра. Без двухпартийной поддержки нашего стратегического партнёра Украина останется один на один с РФ!» – предупредила она.

«Я хочу напомнить, что ещё год назад Зеленский обещал расширить Нормандский формат за счёт США и Британии. На сегодня мы видим, что делается всё, чтобы Украина вообще стала токсичной в упоминаниях в мировых столицах, в Канаде или Америке. Все эти игрища хорошо закончатся для этих всех ФСБшных консерв из «Украинского выбора», которые тут только что сладко пели с этой трибуны, но это будет очень непростая история для президента Зеленского и, к сожалению, для Украины», – добавила соратница Порошенко.

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