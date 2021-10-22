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Рабы Большой перезагрузки

22 октября 2021, 01:00  •  43 • В мире
Большому бизнесу нужна дешёвая рабочая сила, создателям нового мирового порядка – манипулируемая масса
В начале октября в ряде западных СМИ появились сообщения о грубом обращении с мигрантами, зафиксированном на границах нескольких стран Евросоюза. Реакция Брюсселя последовала быстро: еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Йоханссон призвала власти Греции, Румынии и Хорватии как можно скорее провести расследование инцидентов и намекнула, что «расправами» на границах кто-то руководит.
Как сообщила греческая интернет-газета «Русские Афины», о «неподобающем» поведении пограничников первыми сообщили правозащитники из Amnesty International и Lighthouse Reports (Нидерланды). Нидерландская НКО опубликовала кадры избиения мигрантов лицами в масках на хорватско-боснийской границе. А заодно отчет о том, как государства Восточной Европы с начала 2020 года провели сотню акций против беженцев в рамках «насильственной кампании неоправданной жестокости». Показания потерпевших и видеоматериалы журналисты Lighthouse Reports собирали восемь месяцев. Публикация так подействовала, что буквально на следующий день Загреб приступил к расследованию и трое сотрудников пограничной службы были уволены.
Откуда такая обеспокоенность судьбой «несчастных беженцев»? Оказывается, в числе спонсоров Lighthouse Reports числятся Фонд братьев Рокфеллеров и «Открытое общество» Джорджа Сороса*** (признано нежелательной организацией в РФ). Этот магнат и финансовый жулик давно завлекает в Европу толпы азиатов и африканцев. Подконтрольные Соросу ресурсы публиковали материалы о том, что перевозчики мигрантов никак не связаны с контрабандистами; в разгар миграционного кризиса (2016 год) этот благотворитель выделил полмиллиарда долларов на социальные инициативы в помощь мигрантам. Зависимые от денег Сороса правозащитники с увлечением муссируют случаи «жестокости» в отношении нелегалов, проникающих в ЕС. Как отмечают «Русские Афины», либеральные СМИ последовательно формируют у читателя картину систематического ущемления полицейскими и пограничниками обездоленных беженцев.
Кампанию в поддержку въезда мигрантов и против Агентства по охране внешних границ ЕС (FRONTEX) ведет Bellingcat – организация, недавно признанная в России иностранным агентом. Одно из главных направлений ее деятельности – поддержка нелегальной миграции в США и Европу. «Расследования» Bellingcat финансируются через механизм J4EU (Investigative Journalism for Europe), который существует на средства всё того же соросовского «Открытого общества». Один из членов команды Bellingcat Башар Диб напрямую сотрудничает с Lighthouse Reports, а сама Bellingcat, созданная британцем Элиотом Хиггинсом, известна связями с ЦРУ.
По мнению ряда экспертов, миграционные волны, захлестывающие Европу являются не стихийным бедствием, внезапно постигшим европейскую цивилизацию, а продуманной спецоперацией на пути коренной перестройки Старого Света. Транснациональному бизнесу нужна дешевая рабочая сила, ведь её дешевизна увеличивает норму прибыли владельцев капитала.
К тому же Европа, по сути, прекратила воспроизводство своего населения естественным путём. К 2050 году без учёта иммиграции вместо нынешних 728 миллионов европейцев континент будет насчитывать на 130 миллионов меньше, что равнозначно потере населения, проживающего сегодня в Германии, Польше, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, вместе взятых. По мнению экспертов, целью является завезти в Европу не менее 60 миллионов мигрантов. По сути, речь идет о новейшей форме рабства. Разница в том, что, если раньше рабов – дешевую рабочую силу – завозили насильно, теперь они движутся в Европу сами.
Как писала французская католическая газета LaCrоiх, по данным правозащитной организации Walk Free, современное рабство вбирает по всему миру десятки миллионов человек. Оно подразумевает торговлю людьми и связанные с ней формы эксплуатации. Это рабство «охватывает весь мир, и в первую очередь Азию, но в настоящий момент в ней наметилась новая тенденция: активное расширение в Европе». Как отмечала британская консалтинговая компании Verisk Maplecroft, к 2017 году различные формы новейшего рабства распространились на территории трех четвертей стран Европейского союза.
Одновременно стимуляция проникновения в Европу инокультурных элементов работает на провозглашённую Клаусом Швабом и принцем Чарльзом Уэльским в 2020 году на форуме в Давосе Большую перезагрузку (Great Reset), превратившуюся в символ веры глобализма.
Сделав ставку на «диктатуру пандемии», глобальная элита стала резко менять структуры управления огромными массивами населения, устраняя такой мешающий ей уровень управления, как национальное государство. В этом контексте массовая миграция в Европу выходцев из стран Азии и Африки играет не последнюю роль, размывая национально-государственное своеобразие больших и разных европейских сообществ, шаг за шагом превращая эти сообщества в безликую манипулируемую массу. На наших глазах формируется новый класс рабов Большой перезагрузки.
Заглавное фото: REUTERS/Ismail Zetouni
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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