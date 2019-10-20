«Работы возобновлены с рассветом»: МЧС ищет пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Спустя сутки после ЧП по-прежнему неизвестна судьба шести человек. Вместе с тем СМИ сообщают о задержании гендиректора организации ООО «Сисим», которой принадлежит прииск, а также мастера артели. Ранее следователи возбудили уголовное дело и провели обыск в офисах компании.

Сотрудники МЧС возобновили поисково-спасательные работы в районе села Щетинкино на реке Сейбе в Курагинском районе Красноярского края, где после разрушения дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели по-прежнему остаётся неизвестной судьба шести человек. Сам инцидент произошёл утром 19 октября. По последним данным, в результате затопления двух общежитий временного типа погибли 15 человек.

«Работы возобновлены с рассветом и будут продолжаться», — приводит РИА Новости сообщение единой дежурной диспетчерской службы Курагинского района.

Наряду с этим в краевом МЧС подчеркнули, что за минувшие сутки спасатели обследовали береговую линию и русло реки Сейба на удалении 9 км от места происшествия. При этом кинологи ведомства изучили места общей площадью 2 тыс. кв. м.

«Работы по поискам без вести пропавших людей продолжаются, сил и средств для этого достаточно», — заявили в МЧС.

В то же время спасатели указали, что поиски осложняются температурными колебаниями в этом районе. Согласно данным Гидрометцентра России, ночью температура воздуха опускалась до -6...-8 °С, а днём воздух прогреется до 5 °С.

«В частности, собакам сложнее искать в таких условиях людей. Было бы легче, если бы не было перепадов», — указали спасатели.

Вдобавок, в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что по состоянию на 06:00 (02:00 мск) на телефон горячей линии поступило свыше 360 обращений из различных регионов страны.

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Допрос и задержания

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Красноярского края, следователи задержали трёх человек — начальника и мастера участка артели, а также гендиректора рудника, причём последнего уже направили на допрос. Прииск принадлежит ООО «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото»), генеральным директором которого, согласно данным системы «СПАРК», является Максим Николаевич Ковальков.

Накануне сотрудники Следственного комитета провели обыски в офисах компании в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как отмечалось ранее, компания не приняла необходимых мер для получения разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения и внесения его в госрегистр Ростехнадзора.

Наряду с этим во входящих в холдинг «Сибзолото» компаниях неоднократно выявлялись те или иные нарушения. Об этом свидетельствует информация из материалов ФГИС «Единый реестр проверок» Генеральной прокуратуры России.

«В период с 2015 по 2019 год на предприятии было проведено восемь плановых и 13 внеплановых проверок различного характера, большая часть из них проводилась управлениями федеральной службы в сфере природопользования по Красноярскому краю и Сибирскому федеральному округу. Так, в 2018 году на предприятии выявлялись такие нарушения, как выброс вредных веществ в воздух на площадках «Сисим» и «Сейба» и несоблюдение календарного графика промывки запасов», — приводит текст сообщения ТАСС.

«Плавали по всему посёлку»

Как сообщили накануне в правительстве Красноярского края, после прорыва дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели в Курагинском районе были спасены 44 человека, из них медицинская помощь потребовалась девятерым. В то же время в пресс-службе краевого Минздрава пояснили, что пострадали 16 человек, однако семеро отказались от госпитализации.

О том, что происходило в момент трагедии рассказал Андрей Чаптыков — один из пострадавших, находящийся в Курагинской районной больнице. По его словам, он проснулся «от какого-то непонятного шума».

«Сначала подумал, что, может быть, какая-то машина врезалась. Проснулся, залез под кровать, рефлекс сработал, потом выглянул в окно. По комнате соседи сказали, что мы тонем, просто плывём уже. Это строение, оно реально плавало как плот. Мы плавали по всему посёлку, получается. Я смотрю в окно — повсюду бревна, штольни, грязь. У меня было два выхода: либо выпрыгивать в окно, либо ждать, когда оно рассыплется», — цитирует мужчину телеканал «Звезда».

Ранее президент России Владимир Путин поручил предпринять все меры по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших. Среди жертв трагедии — двое жителей Кемеровской области. Как заявил РИА Новости руководитель областной пресс-службы Роман Быков, правительство Кузбасса окажет помощь их родным.

Свои соболезнования по факту случившегося также выразил глава региона Сергей Цивилёв.

«Эта трагедия глубокой болью отозвалась в наших сердцах. Прошу передать соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Весь Кузбасс переживает и скорбит вместе с вами», — заявил он.

Накануне слова сочувствия и скорби России и российскому народу направил президент Сербии Александр Вучич, а также представительство Европейского союза.