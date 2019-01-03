«Работы будут идти до полного разбора завалов»: на месте обрушения дома в Магнитогорске обнаружены тела 38 погибших

На месте обрушения подъезда многоэтажки в Магнитогорске четвёртые сутки продолжается спасательно-поисковая операция. За это время из-под обломков извлечены 44 человека, шестерых из которых удалось спасти. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, некоторые из них будут выписаны в ближайшее время. При этом пока удалось опознать тела 22 из 38 погибших, в том числе троих детей. Продолжаются поиски ещё троих человек. В МЧС подчёркивают, что работы будут идти до полного разбора завалов, поскольку под ними может оказаться больше людей, чем в списке пропавших без вести.

Спасатели обнаружили тело 38-го погибшего под завалами обрушившейся секции многоэтажного дома в Магнитогорске. Всего за время поисково-спасательной операции специалисты извлекли из-под обломков 44 человека, шестерых из которых удалось спасти.

Ведётся поиск ещё троих жильцов дома по проспекту Карла Маркса, однако специалисты говорят, что шансы найти их живыми спустя трое суток после трагедии уменьшаются с каждой минутой.

При этом пока удалось опознать тела 22 погибших, включая троих детей, сообщил журналистам представитель регионального МЧС.

По его словам, среди троих человек, которые продолжают числиться пропавшими без вести, по предварительным данным, нет детей.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на представителя МЧС, работы на месте ЧП продолжатся до полного разбора завалов.

«Конкретных сроков не обозначается. Но мы подчёркиваем, что

работы будут идти до полного разбора завалов, — заявил собеседник агентства. — Но исключать (что кто-то не учтён. — RT) нельзя».

Работы по поиску людей идут в четыре смены. Спасатели вручную разбирают завалы, в случае необходимости прибегая к помощи спецтехники. Всего с момента начала операции с места обрушения подъезда вывезено более 1150 кубометров строительного мусора.

Накануне специалисты демонтировали одну из стен разрушенного здания (с третьего по шестой этажи), которая представляла наибольшую угрозу. Всего к поисково-спасательной операции привлечено порядка 1500 человек и 300 единиц техники.

По словам представителя Главного управления МЧС по Челябинской области, угроза обрушения конструкций на месте ЧП в Магнитогорске сохраняется, поэтому разбор завалов продолжается с максимальной осторожностью.

«Процедура вся та же самая. Сначала заходят спасатели на развалины, смотрят участок работы. Дальше на этом участке работают манипуляторы, механизированным способом извлекают объёмы конструкций, хватают, поднимают на грузовой автомобиль. В процессе показывают содержимое того, что они подняли. Опускается всё это в кузов автомобиля. Обязательно в кузове находятся два-три спасателя. Они разгребают этот грунт и обязательно смотрят на предмет останков тел, на предмет каких-то деталей, которые могут пролить свет на причины (взрыва. — RT)», — рассказал спасатель.

Ожидается, что в четверг днём жители соседних с обрушившимся пятого, шестого и восьмого подъездов получат два получасовых окна, во время которых они в сопровождении сотрудников экстренных служб смогут попасть в свои квартиры и забрать необходимые личные вещи.

Состояние пострадавших — стабильное

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние всех госпитализированных при обрушении секции дома стабильно, включая переведённых в медицинские учреждения Москвы и Челябинска.

«Из магнитогорской больницы выписали одну женщину, госпитализированную после происшествия в многоквартирном доме», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинской области.

Врачи говорят, что могут выписать ещё одну пострадавшую женщину в пятницу, а мужчину — через два-три дня. Кроме того, пострадавший во время обрушения перекрытий подросток переведён из реанимации в обычную палату.

Продолжают работать телефоны горячей линии МЧС России, по которым оказывается экстренная психологическая помощь. Накануне губернатор региона Борис Дубровский провёл личный приём пострадавших в результате трагедии магнитогорцев, в первый день к нему обратились 39 человек. Эта практика будет продолжена.

В оперативном порядке ведётся работа по восстановлению утерянных документов. В среду, 2 января, новые паспорта получили 11 жителей разрушенного дома. С 3 января в пункте приёма граждан будут работать представители Сбербанка и «Кредит Урал Банка», которые помогут пострадавшим урегулировать ситуацию с задолженностями по кредитам.

При этом в пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили ТАСС, что на благотворительный счёт для оказания помощи семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в Магнитогорске поступило более 7 млн рублей. Ожидается, что выплаты начнутся в пятницу, 4 января. Власти отмечают, что семьи погибших при обрушении дома получат по 1 млн рублей.

Свою поддержку магнитогорцам выразил уроженец города и воспитанник хоккейного «Металлурга» Евгений Малкин. Игрок сборной России и «Питтсбург Пингвинз» вышел на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:2) в коньках, на которых маркером написал слова «Магнитогорск, мы с тобой» и «Магнитогорск всегда в моём сердце».