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Работу Госдумы пришлось прервать из-за депутатов: "Прекратите прикладываться!"

16 ноября 2021, 14:45  •  148 • Политика
Во время правительственного часа в Госдуме её председатель Вячеслав Володин отвлёкся и сделал замечание коллеге из фракции КПРФ.
Во время правительственного часа председателю Госдумы Вячеславу Володину пришлось прерваться и сделать замечание представителю фракции КПРФ.
Он обнимал Нину Останину, председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
"Коллеги из фракции КПРФ, прекратите прикладываться, обнимая Останину Нину Александровну. А то только вышли с больничного, маску сняли", - сделал замечание Володин.
Он упрекнул коллегу в безответственном отношении, отметив, что тот только что вышел на работу. Володин подчеркнул, что выздоровевший может являться носителем инфекции.
Напомнил он и о вакцинации, обратившись к главе фракции Геннадию Зюганову.
"Посмотрите, сколько невакцинированных во фракции, Геннадий Андреевич, они так всю фракцию выведут из строя", - сказал Володин.

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