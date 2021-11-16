Работу Госдумы пришлось прервать из-за депутатов: "Прекратите прикладываться!"

Во время правительственного часа в Госдуме её председатель Вячеслав Володин отвлёкся и сделал замечание коллеге из фракции КПРФ.

Во время правительственного часа председателю Госдумы Вячеславу Володину пришлось прерваться и сделать замечание представителю фракции КПРФ.

Он обнимал Нину Останину, председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

"Коллеги из фракции КПРФ, прекратите прикладываться, обнимая Останину Нину Александровну. А то только вышли с больничного, маску сняли", - сделал замечание Володин.

Он упрекнул коллегу в безответственном отношении, отметив, что тот только что вышел на работу. Володин подчеркнул, что выздоровевший может являться носителем инфекции.

Напомнил он и о вакцинации, обратившись к главе фракции Геннадию Зюганову.

"Посмотрите, сколько невакцинированных во фракции, Геннадий Андреевич, они так всю фракцию выведут из строя", - сказал Володин.