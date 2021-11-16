|
Работу Госдумы пришлось прервать из-за депутатов: "Прекратите прикладываться!"
16 ноября 2021, 14:45 • 148 • Политика
Во время правительственного часа в Госдуме её председатель Вячеслав Володин отвлёкся и сделал замечание коллеге из фракции КПРФ.
Во время правительственного часа председателю Госдумы Вячеславу Володину пришлось прерваться и сделать замечание представителю фракции КПРФ.
Он обнимал Нину Останину, председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
"Коллеги из фракции КПРФ, прекратите прикладываться, обнимая Останину Нину Александровну. А то только вышли с больничного, маску сняли", - сделал замечание Володин.
Он упрекнул коллегу в безответственном отношении, отметив, что тот только что вышел на работу. Володин подчеркнул, что выздоровевший может являться носителем инфекции.
Напомнил он и о вакцинации, обратившись к главе фракции Геннадию Зюганову.
"Посмотрите, сколько невакцинированных во фракции, Геннадий Андреевич, они так всю фракцию выведут из строя", - сказал Володин.
Подпишитесь на нас
148
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 ноября 2021, 11:40
|
13 ноября 2021, 18:30
|
12 ноября 2021, 16:15
|
10 ноября 2021, 01:15
|
14 ноября 2021, 04:25
|
12 ноября 2021, 00:30
|
10 ноября 2021, 20:30