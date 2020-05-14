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Работорговля: Украина превратилась в главного поставщика заробитчан в Европу
14 мая 2020, 02:55 • 225 • Украина
«Когда начали говорить о том, что Киев не будет отпускать свободно своих граждан на заработки в Европу, мол, нужно всё с ним согласовывать, — это работорговля. Такая попытка шантажировать Евросоюз, который нуждается в дешёвой рабочей силе. Люди пытаются выжить, а власти на них пытаются ещё что-то себе заработать. Это подло» — написал на своей странице в Facebook бывший народный депутат Украины Владимир Олейник.
Он подчеркнул, что в Польше действительно нехватка сезонных рабочих, однако, в самой Польше никто не хочет гробить свое здоровье на уборке урожая. Олейник обратил внимание, что в условиях кризиса и коронавируса оплата труда в Польше снизилась на 30%, при этом социального пакета там не предусмотрено.
В то же время из-за пандемии COVID-19 для украинцев оказались пока закрыты такие «локомотивы», как строительство, сфера услуг, туризм. Ситуация усугубляется тем, что в это же время Великобритания, Франция, Германия и Италия выдавливают поляков с рынка труда, чтобы обеспечить работой своих граждан. Теперь уже поляки вынуждены возвращаться домой, что приведет к непременному конфликту с заробитчанами.
«Но и у себя дома в Украине работы нет. В стране много проблем, а решений мало», - отметил Олейник , добавив, что кроме сезонных проблем на Украине возникнут и другие, в частности, «недоурожай».
На сегодняшний день из-за погоды эксперты прогнозируют снижение урожая на 15-20 процентов.
А власть, как подчёркивает экс-нардеп, не готова к таким событиям.
«Она вообще не понимает как устроено государство, механизмы, решение данных проблем. И самое главное, это отсутствие власти как таковой. Якщо немає батька в хаті, діти витворяють казна-що! Когда есть настоящая власть готовая на пожертвование не ради себя, а ради народа, ради народа, такая семья имеет шансы выжить», - подытожил политик.
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