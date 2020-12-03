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Работодателям России дали новый повод для увольнения сотрудников на удалёнке
03 декабря 2020, 02:10 • 41 • Политика
В России сотрудника на удалёнке могут уволить, если он переехал и стал хуже работать. "Возможно увольнение сотрудника в случае, если он поменял место своей дислокации без уведомления работодателя, работодатель почувствовал ухудшение работы", - уточнила глава комитета Совета Федерации по социальной политике.
Работодателям дали новый повод уволить сотрудника на удалёнке. Теперь это можно сделать, если сотрудник переехал без уведомления начальства, а оно почувствовало, что сотрудник стал "хуже работать". Об этом рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
При этом она привела пример, когда работник тайно от руководства переезжает на отдых в Сочи и начинает исполнять свои должностные обязанности не в полном объёме. Однако есть немалая опасность, что на практике закон будет применяться не так, как задумали его творцы.
Напомним, что ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект об особенностях дистанционной работы. Законодатели уточнили понятие прогула как повода для увольнения. Теперь его аналогом для удалёнки будет невыход на связь с работодателем в течение двух и более дней без уважительной причины.
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