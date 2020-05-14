Работница вокзала скончалась после "коронавирусного" плевка

По данным The Guardian, в Великобритании от COVID-19 умерла 47-летняя жительница, которая заразилась после плевка инфицированного мужчины, пишет агентство Nation News.

Это произошло 22 марта на железнодорожной станции Виктория в Лондоне. В утреннее время Белли Муджинга вместе с коллегой вышла работать в зал вокзальной кассы.

Неожиданно к женщинам приблизился неизвестный мужчина. Он плюнул и кашлянул на них, после чего выкрикнул работницам станции, что болеет COVID-19.

Вскоре у обеих женщин была диагностирована коронавирусная инфекция. У Белли Муджинги заболевание протекало в тяжёлой форме, и 5 апреля она скончалась. У неё остались ребёнок и супруг.

По словам коллег умершей, работодатели запрещали сотрудникам станции надевать медицинские маски. При этом руководство вокзала было в курсе возникших проблем со здоровьем у Муджинги. Несмотря на это, женщину всё равно вынуждали продолжать посещать работу в кассовом зале.