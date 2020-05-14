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Работница вокзала скончалась после "коронавирусного" плевка

14 мая 2020, 23:55  •  153 • В мире
В Великобритании работница вокзала скончалась после "коронавирусного" плевка. Несмотря на возникшие у британки проблемы со здоровьем, руководство железнодорожной станции всё равно вынуждало 47-летнюю женщину продолжать посещать работу в кассовом зале.
По данным The Guardian, в Великобритании от COVID-19 умерла 47-летняя жительница, которая заразилась после плевка инфицированного мужчины, пишет агентство Nation News.
Это произошло 22 марта на железнодорожной станции Виктория в Лондоне. В утреннее время Белли Муджинга вместе с коллегой вышла работать в зал вокзальной кассы.
Неожиданно к женщинам приблизился неизвестный мужчина. Он плюнул и кашлянул на них, после чего выкрикнул работницам станции, что болеет COVID-19.
Вскоре у обеих женщин была диагностирована коронавирусная инфекция. У Белли Муджинги заболевание протекало в тяжёлой форме, и 5 апреля она скончалась. У неё остались ребёнок и супруг.
По словам коллег умершей, работодатели запрещали сотрудникам станции надевать медицинские маски. При этом руководство вокзала было в курсе возникших проблем со здоровьем у Муджинги. Несмотря на это, женщину всё равно вынуждали продолжать посещать работу в кассовом зале.

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