Работники «Криворожстали» требуют безопасности производства и европейских зарплат

«Тысячу евро!» – скандируют металлурги

16 мая на одном из самых крупных металлургических комбинатов Украины «Криворожсталь» (сейчас он называется «ArcelorMittal Кривой Рог») забастовали рабочие, вследствие чего работа комбината была парализована. Металлурги поддержали бастующих железнодорожников.