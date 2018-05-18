Работники «Криворожстали» требуют безопасности производства и европейских зарплат

«Тысячу евро!» – скандируют металлурги
16 мая на одном из самых крупных металлургических комбинатов Украины «Криворожсталь» (сейчас он называется «ArcelorMittal Кривой Рог») забастовали рабочие, вследствие чего работа комбината была парализована. Металлурги поддержали бастующих железнодорожников.
«С 7 часов утра на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» рабочие первой смены железнодорожного цеха начали действовать по инструкциям. Они отказались работать на неисправной технике, и это фактически парализовало работу всего предприятия, поскольку ни один локомотив не сдвинулся с места», – заявил Юрий Самойлов, председатель ячейки независимого профсоюза горняков Украины.
По словам Самойлова, «без железнодорожного транспорта невозможна доставка сырья и вывоз готовой продукции, поэтому остановились и мартеновский, и конвертерный цеха, что может привести к катастрофическим последствиям».
На комбинате с начала этого года уже произошло несколько серьёзных происшествий, закончившихся трагически. 3 марта в одном из цехов погиб работник во время ремонта, 20 марта четверо монтажников получили травмы. 29 апреля случилась авария при запуске доменной печи, разлилось 40 тонн расплавленного чугуна, тогда чудом никто не пострадал. Все катастрофы на заводе «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за нарушения техники безопасности и изношенности оборудования, несмотря на то что комбинат стабильно работает с хорошей прибылью, в то время как другие металлургические комбинаты Украины сворачивают производство.
Это одно из немногих, если не единственное предприятие в металлургической отрасли на Украине, которое с 2015 года ежегодно удваивало финансовые результаты: в 2015 году чистая прибыль предприятия составила 52,6 млн долларов, в 2016 году – 103 млн, в 2017 году – 193 млн.
«16 мая коллектив железнодорожного цеха ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (3 и 4 смены) присоединился к акции протеста железнодорожников «Укрзалізниці». Озвучены основные требования рабочих – повышение заработной платы до европейского уровня в 1000 евро и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.
Полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой) весь сталеплавильный и прокатный переделы», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.
Руководство комбината предупреждает, что «есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города».
«Только за один день 16 мая металлургический комбинат потерял 2,5 млн долларов экспортной выручки», – заявил Сергей Беленький, глава федерации металлургов Украины.
Если учесть, что украинская металлургия переживает тяжёлые времена, такая потеря существенна для комбината и для всей страны. Сегодня уже остановлены Кременчугский сталелитейный завод (после 2014 года остался без рынков сбыта, так как продавал треть своей продукции в страны СНГ) и Днепровский металлургический комбинат (проработал 129 лет и останавливался только дважды – в 1917 году и в 1941-м). А мариупольские комбинаты «Азовсталь» и им. Ильича пытаются выжить, о большой прибыли там речь не идёт.
С 2005 года комбинат «Криворожсталь» принадлежит индийскому миллиардеру Лакшми Митталу и входит в крупнейший международный холдинг ArcelorMittal, при этом зарплата у работников комбината примерно на 20% выше, чем на других металлургических предприятиях.
Однако, несмотря на то что у комбината средства есть, в обновление оборудования эти средства никто не спешит вкладывать.
«Оборудование на меткомбинате действительно давно не обновлялось, поэтому им трудно бороться с нештатными ситуациями, такими как обрушение конструкций из-за дождя или выброс жидкого чугуна, который и спровоцировал забастовку. Средства у компании есть. С такими высокими показателями роста доходности отказываться идти навстречу бастующим рабочим и не замечать очевидных проблем в технике безопасности и надёжности оборудования просто абсурдно и крайне безрассудно», – считает эксперт Дмитрий Жарский.
Остаётся надеяться, что глава индийского холдинга пойдёт навстречу работникам и сможет исправить ситуацию.
В противном случае, «если в ближайшее время данную ситуацию не удастся урегулировать, производство будет полностью остановлено, его восстановление займёт много времени, на это придётся затратить колоссальные ресурсы», – говорится в сообщении пресс-центра комбината. Собственно, угрозой остановки комбината руководство шантажирует металлургов.
– Директора! – скандируют рабочие. – Тысячу евро!
По материалам СМИ
По словам Самойлова, «без железнодорожного транспорта невозможна доставка сырья и вывоз готовой продукции, поэтому остановились и мартеновский, и конвертерный цеха, что может привести к катастрофическим последствиям».
На комбинате с начала этого года уже произошло несколько серьёзных происшествий, закончившихся трагически. 3 марта в одном из цехов погиб работник во время ремонта, 20 марта четверо монтажников получили травмы. 29 апреля случилась авария при запуске доменной печи, разлилось 40 тонн расплавленного чугуна, тогда чудом никто не пострадал. Все катастрофы на заводе «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за нарушения техники безопасности и изношенности оборудования, несмотря на то что комбинат стабильно работает с хорошей прибылью, в то время как другие металлургические комбинаты Украины сворачивают производство.
Это одно из немногих, если не единственное предприятие в металлургической отрасли на Украине, которое с 2015 года ежегодно удваивало финансовые результаты: в 2015 году чистая прибыль предприятия составила 52,6 млн долларов, в 2016 году – 103 млн, в 2017 году – 193 млн.
«16 мая коллектив железнодорожного цеха ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (3 и 4 смены) присоединился к акции протеста железнодорожников «Укрзалізниці». Озвучены основные требования рабочих – повышение заработной платы до европейского уровня в 1000 евро и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.
Полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой) весь сталеплавильный и прокатный переделы», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.
Руководство комбината предупреждает, что «есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города».
«Только за один день 16 мая металлургический комбинат потерял 2,5 млн долларов экспортной выручки», – заявил Сергей Беленький, глава федерации металлургов Украины.
Если учесть, что украинская металлургия переживает тяжёлые времена, такая потеря существенна для комбината и для всей страны. Сегодня уже остановлены Кременчугский сталелитейный завод (после 2014 года остался без рынков сбыта, так как продавал треть своей продукции в страны СНГ) и Днепровский металлургический комбинат (проработал 129 лет и останавливался только дважды – в 1917 году и в 1941-м). А мариупольские комбинаты «Азовсталь» и им. Ильича пытаются выжить, о большой прибыли там речь не идёт.
С 2005 года комбинат «Криворожсталь» принадлежит индийскому миллиардеру Лакшми Митталу и входит в крупнейший международный холдинг ArcelorMittal, при этом зарплата у работников комбината примерно на 20% выше, чем на других металлургических предприятиях.
Однако, несмотря на то что у комбината средства есть, в обновление оборудования эти средства никто не спешит вкладывать.
«Оборудование на меткомбинате действительно давно не обновлялось, поэтому им трудно бороться с нештатными ситуациями, такими как обрушение конструкций из-за дождя или выброс жидкого чугуна, который и спровоцировал забастовку. Средства у компании есть. С такими высокими показателями роста доходности отказываться идти навстречу бастующим рабочим и не замечать очевидных проблем в технике безопасности и надёжности оборудования просто абсурдно и крайне безрассудно», – считает эксперт Дмитрий Жарский.
Остаётся надеяться, что глава индийского холдинга пойдёт навстречу работникам и сможет исправить ситуацию.
В противном случае, «если в ближайшее время данную ситуацию не удастся урегулировать, производство будет полностью остановлено, его восстановление займёт много времени, на это придётся затратить колоссальные ресурсы», – говорится в сообщении пресс-центра комбината. Собственно, угрозой остановки комбината руководство шантажирует металлургов.
– Директора! – скандируют рабочие. – Тысячу евро!
По материалам СМИ