Работе метро в Нью-Йорке помешали козы

Стало известно, что движение поездов метрополитена Нью-Йорка было частично изменено. Это произошло из-за необычного инцидента. Сообщается, что на пути вышли козы. И служители метрополитена, и очевидцы признаются, что подобное видят впервые.

«Кое-что новое для нас: две козы бродят по линии метро в Бруклине», - говорится в сообщении службы метрополитена в Twitter. Потом стало известно, что на место были вызваны ветеринары. Коз отловили и отвезли в специальный приют.

Позже в метро движение возобновили. А о забавном происшествии напоминают только снимки в соцсетях.