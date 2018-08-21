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Работе метро в Нью-Йорке помешали козы

21 августа 2018, 10:39  •  43 • В мире
Движение поездов метрополитена Нью-Йорка было частично изменено из-за вышедших на рельсы коз.
Стало известно, что движение поездов метрополитена Нью-Йорка было частично изменено. Это произошло из-за необычного инцидента. Сообщается, что на пути вышли козы. И служители метрополитена, и очевидцы признаются, что подобное видят впервые.
«Кое-что новое для нас: две козы бродят по линии метро в Бруклине», - говорится в сообщении службы метрополитена в Twitter. Потом стало известно, что на место были вызваны ветеринары. Коз отловили и отвезли в специальный приют.
Позже в метро движение возобновили. А о забавном происшествии напоминают только снимки в соцсетях.
Two very baaaaad boys. pic.twitter.com/3fcb9QCxGh
— NYCT Subway (@NYCTSubway) 20 августа 2018 г.

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