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Работают за красивые глаза: 68 региональных депутатов живут за чертой бедности

17 мая 2018, 21:24  •  60 • В России

Буквально на днях Госдума отвергла законопроект о снижении зарплат народных избранников, чем вызвала у части общественности негативную реакцию и недовольное ворчание. И вот зря мы негодуем, дорогие друзья. Потому что депутаты в нашей стране - это люди, которые получают зарплаты ниже прожиточного минимума, а то и вовсе не получают ни рубля. Конечно, не все и не везде. Но вот что касается региональных парламентов - Законодательных собраний субъектов Федерации, то там насчитали 68 депутатов, которые живут на зарплату ниже прожиточного минимума в их регионах. А 14 из них в прошлом году не получили ни рубля официальной зарплаты.

В Северной Осетии живут и работают девять таких филантропов (четверо не получили ни копейки, а у пятерых доходы ниже минимума), в Кабардино-Балкарии - семеро. При этом у многих из них в декларациях присутствует много недвижимости, за которую они наверняка исправно платят налоги. Спрашивается - из каких средств платят налоги за свои дворцы? Кредиты берут? А питаются и продукты покупают тоже на займы?

При этом, если верить статистике, в некоторых регионах депутаты не шикуют. Так, например, средняя зарплата за 2017 год в Заксобрании Ингушетии составила 1 миллион рублей в год, в Калмыкии - 1,3 млн рублей, в Карачаево-Черкесии - 1,6 млн, в Республике Алтай - 1,6 млн рублей, в Тыве - 1,8 миллиона рублей. Все цифра за год. С такими доходами впору в московском метро сольно или в хоровом варианте исполнять известную ораторию: «Поможите, чем сумеете, сами мы люди не местные, депутаты региональные».

Нет , есть среди региональных парламентов и такие, которые портят картину депутатского обнищания и единения с электоратом. Например, заксобрание Камчатки, где средний доход депутата составил 121 млн рублей. Или Магадан и Челябинская область (соответственно, 85,8 и 76,5 млн). Понятно, в значительной степени, за счет местных миллиардеров. Но и остальные депутаты там не бедствуют.

А эти 68 - честнейшей честности честнейший образец. Заметьте, ведь по всей стране нет ни одного избирательного округа, где бы на место депутата претендовало бы по одному кандидату. Два, как минимум, а то три-четыре. Ожесточенная борьба, грязные предвыборные технологии, бескомпромиссная борьба. И ради чего? Чтобы бескорыстно любить Родину и служить избирателям. Святые люди.

Хорошо бы налоговым и правоохранительным органам нимб им протереть. Или хотя бы проверить. На худой конец.

СКАЗАНО

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В Думе разгораются нешуточные споры. Пока все депутаты отдыхают на заслуженных каникулах, справедливороссы решили покуситься на самое святое - на зарплаты. Сейчас на зарплатную карточку депутатам ежемесячно капает от 350 тысяч рублей (подробности)

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