«Работают с переменным успехом»: Помпео объяснил провал Patriot в Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что американские ЗРК Patriot не смогли отразить нападение беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. По его словам, системы ПВО «по всему миру всегда работают с переменным успехом». Взявшие на себя ответственность за атаку йеменские повстанцы-хуситы также заявили, что американское оружие не способно противостоять нападениям. По словам экспертов, Patriot уступает в эффективности комплексам С-300 и С-400, которые Москва предложила поставлять Эр-Рияду. Аналитики также считают, что королевство может начать закупку российских систем, однако не вместо, а наряду с аналогичными комплексами из США. Ситуация будет в значительной степени зависеть от позиции Вашингтона, поскольку его влияние на Саудовскую Аравию гораздо выше, чем на ранее закупившую С-400 Турцию.

Госсекретарь США Майк Помпео признал тот факт, что американские зенитно-ракетные системы Patriot не смогли отразить атаку беспилотников на предприятия Saudi Aramco, расположенные на территории Саудовской Аравии. Такое заявление глава Госдепа сделал в ходе рабочей поездки в Джидду, где он встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Послушайте, системы противовоздушной обороны по всему миру всегда работают с переменным успехом. Даже некоторые наилучшие в мире образцы не всегда останавливают угрозу. Мы стремимся использовать инфраструктуру и ресурсы таким образом, чтобы подобные атаки были менее успешными, чем, судя по всему, была данная», — сказал он.

При этом, комментируя саму атаку, госсекретарь вновь возложил ответственность за неё на Иран. По его мнению, заявление о причастности к атаке повстанцев-хуситов из Йемена было «мошенническим».

«За этим стояли не хуситы. Начнём с этого, и я обязательно вернусь к данному вопросу. Но сути дела это не меняет. Нападение совершил Иран. Это не тот случай, когда можно передоверить кому-то уничтожить (инфраструктуру, обеспечивающую. — RT) 5% мировых поставок энергии и считать, что тебе удастся уйти от ответственности. Хочу прояснить с самого начала. Если бы ложное утверждение хуситов было правдой (это не так, но будь это так), признаки всё равно указывают на то, что именно аятолла (Али Хаменеи, верховный лидер Ирана. — RT) поставил под угрозу мировое энергообеспечение», — заявил он.

Напомним, что Иран свою причастность к атакам опровергает. 18 сентября Тегеран направил в Вашингтон соответствующую дипломатическую ноту. А предоставленные Саудовской Аравией материалы, которые якобы должны подтверждать причастность исламской республики к нападению, недостаточны для обвинений, отметил в своём Twitter советник президента Ирана Хесамеддин Ашена.

«Пресс-конференция доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает о том, откуда были запущены ракеты и беспилотники. Также они не сумели объяснить, почему их оборонительные системы не смогли отразить атаку», — приводит ТАСС его слова.

نشست خبری سخنگوی دفاعی سعودی یک فاجعه رسانه‌ای برای این کشور است.

با قاطعیت ثابت کرد که نمی تواند ثابت‌کند یا نمی‌داند؛

۱. کروز و پهپادها دقیقا ساخت کجاست.

۲. از چه منطقه و نقطه‌ای شلیک شده‌است.

۳. چرا پدافند هوایی نتوانسته حمله را خنثی کند. — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) September 18, 2019

«Неудачная ставка»

Напомним, что в ночь на 14 сентября неустановленные беспилотники совершили атаку на два предприятия государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, после чего на НПЗ начались пожары. Нападению подверглись крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс Абкаик и второе по величине саудовское месторождение нефти в районе Хурайс.

Вскоре ответственность за удары взяло на себя боевое крыло движения йеменских повстанцев-хуситов «Ансар Аллах», с которыми силы ряда арабских стран воюют с 2015 года. По данным телеканала Al Massira, мятежники запустили десять дронов и пообещали совершать нападения и впредь.

Позже официальный представитель движения «Ансар Аллах» бригадный генерал Яхъя Сариа заявил, что их оружие нацелено на десятки целей в ОАЭ, «включая Абу-Даби и Дубай».

«Мы говорим эмиратскому режиму: всего лишь одна операция (против хуситов. — RT) обойдётся вам дорого и вы пожалеете... Призываем воспринимать наши предупреждения так серьёзно, как никогда прежде», — приводит его слова Al Massira.

Сариа также обратил внимание на то, что американские зенитные системы не справляются с атаками хуситов.

«Ставка на американское и европейское оружие — неудачная ставка, ведь вы даже не можете противостоять нашим самолётам или сбить их», — подчеркнул он.

«Готовы оказать помощь»

Через несколько дней после атаки беспилотников на саудовские НПЗ президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские комплексы С-300 и С-400. Это произошло в ходе пресс-конференции по итогам трёхстороннего саммита с главами Ирана и Турции. По его словам, российские системы позволят Эр-Рияду надёжно обеспечить безопасность объектов инфраструктуры.

«Что касается помощи Саудовской Аравии... Кстати говоря, в том же Священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение — так, как это сделали в своё время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф», — сказал Путин 16 сентября.

Как позже отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Саудовская Аравия пока не ответила на это предложение.

Превосходство российских комплексов над американскими отметили и в Турции — с таким заявлением выступил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Ранее Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от «Триумфов» в пользу Patriot.

«Российские С-400 являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot», — сказал он в июле эфире TGRT.

На отставание американских комплексов от российских указал и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В разговоре с RT он отметил, что системы Patriot многие страны вынуждены закупать по политическим мотивам.

«США фактически принуждают своих партнёров покупать военную технику, в частности ЗРК Patriot. Что касается утверждения Помпео о том, что системы противовоздушной обороны во всём мире работают с переменным успехом, заявление абсолютно глупое и некомпетентное. Российские системы ПВО работают везде, всегда, в любой ситуации гарантированно хорошо», —сказал он.

Коротченко подчеркнул, что С-300 и С-400 по сравнению с Patriot имеют ряд преимуществ — например, в развёрнутом положении российские комплексы способы ликвидировать цели в радиусе 360 градусов, тогда как американские имеют ограниченный сектор ведения огня.

ЗРК С-400

РИА Новости

© Илья Питалев

«Это стрельба в секторном режиме, тогда как наши комплексы стреляют в радиусе 360 градусов, то есть ракета после старта может поразить цель на любом ракурсе. Кроме того, наши системы более помехоустойчивые, адаптированы к поражению любых целей, начиная от тех, которые идут на низкой высоте и являются малозаметными, и заканчивая поражением целей в стратосфере. Всё поражается одинаково успешно», — добавил эксперт.

В свою очередь, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что на фоне последнего заявления Майка Помпео особенно бросается в глаза тот факт, что США не брезгуют использовать санкционный инструмент для продвижения своей продукции.

«Помпео признал: комплексы Patriot действуют «с переменным успехом». Таким образом, полагаться на них нельзя. Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда: вводить санкции за отказ приобретать системы, которые работают «с переменным успехом». После этой истории альтернативы нашим С-400 нет», — выразил мнение сенатор.

Помпео признал: комплексы «Пэтриот» действуют «с переменным успехом». Т.о., полагаться на них нельзя. Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда: вводить санкции за отказ приобретать системы, к-ые работают «с переменным успехом». После этой истории альтернативы нашим С-400 нет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 19, 2019

При этом политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что Саудовская Аравия может перейти к закупке российского вооружения, но не вместо, а параллельно с американскими образцами. Он отметил, что Эр-Рияд находится под более значительным влиянием Вашингтона, чем Анкара, которая уже закупила С-400.

«Сейчас вообще есть некоторый молодой тренд на диверсификацию, то есть не полный переход с американского на российское оружие, но на использование российских технологий наряду с американскими. Я думаю, что в качестве пробного шага они вполне могут это сделать. Другое дело, что всё зависит от того, как сильно будут давить США. Потому что Саудовская Аравия в значительной степени связана со Штатами... То есть им будет сложнее сделать подобное, чем туркам», — сказал он RT.