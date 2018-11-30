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«Работают прям по науке»: Никита Исаев назвал желание русских отдать Курилы «вбросом» перед встречей Путина и Абэ
30 ноября 2018, 14:39 • 43 • Политика
«Левада-Центр» опубликовал исследование, согласно которому число русских, желающих отдать Курилы Японии, выросло. Политолог Никита Исаев считает опрос вбросом перед встречей Путина и Абэ на G20. «Работают прям по науке», - говорит он в своем комментарии.
17 процентов жителей России, по версии «Левада-Центра», скорее поддержали бы передачу Японии Курильских островов, чтобы заключить мирный договор. Заявление социологи делают по итогам своего опроса, настаивая, в сравнении с 2016 годом число согласных на передачу выросло - тогда, по версии «Левада-Центра», передачу поддерживали 7 процентов респондентов. Подобное исследование было опубликовано прямо перед встречей президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, о чем говорит экономист, политолог, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев.
Политолог уверен, мы имеем дело с вбросом, который транслируется совсем не случайно. Вопрос лишь в том, какие цели преследуются?
«Перед встречей Путина с премьером Японии Абэ на саммите G20 пошли вбросы об увеличении в России сторонников передачи Японии Курильских островов. Работают прям по науке. Только мне никто не объяснил пока - на хрена? Это относится и к нашим делам в Сирии», - говорит Никита Исаев.
Напомним, сегодня начинает работу форум G20, где состоятся переговоры лидеров стран мира.
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