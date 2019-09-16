Работают против болгарских интересов? В МИД республики после провокации с "Русофилами" заговорили о любви к России

Ранее, напомним, в Болгарии прошли задержания, допросы и обыски у членов местного национального движения "Русофилы". А председателя движения Николая Малинова так и вовсе заподозрили в "шпионаже" в пользу русских. Но пока никаких доказательств предъявлено не было - только голословные обвинения со стороны генпрокуратуры республики.

В МИД Болгарии, где ранее усомнились во вкладе нашей армии в дело освобождения Европы от нацизма во Вторую мировую войну, на фоне этих событий внезапно заговорили о любви к России.

"Это была трудная неделя для людей, которые работают против болгарских интересов, - заявила вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева. - Они не имеют ничего общего с теми, кто любит Россию".

Она же уточнила, что речь, мол, идет об обвинении в адрес конкретного человека, но, мол, с республиканским внешнеполитическим ведомством это не связано.

"Жду, что Государственное агентство национальной безопасности и прокуратура сделают свою работу", - цитирует министра газета "Сега".

Захариева также выразила надежду, что из-за сложившейся ситуации "отношения между Болгарией и Россией не пострадают".

"Расследование не имеет ничего общего с нашими отношениями с Россией, - также добавила министр. - Болгария старается развивать эти отношения с учетом взаимных интересов".

По мнению политика, геополитическая ориентация страны абсолютно понятна и раньше. Очевидно, что речь идет о прозападных ориентирах: равнение на ЕС и НАТО.

Позиция России

В ходе брифинга в четверг, 12 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала происходящее:

"Мы озабочены этими обвинениями. Они были выдвинуты против председателя неправительственной организации "Русофилы". Напомним, речь идет о болгарской организации. Деятельность этой неправительственной организации, как мы понимаем, была направлена исключительно на развитие двустороннего сотрудничества и укрепление дружественных связей между народами наших стран, - подчеркнула Захарова. - Мы рассчитываем, что правительство Болгарии воздержится от шагов, которые могли бы поставить под вопрос нынешнюю положительную динамику двусторонних отношений, и будет продолжена работа по реализации достигнутых в последнее время договоренностей, в том числе и в гуманитарной, и в культурной сферах, по сохранению объединяющего исторического наследия".

Отголоски русофобских провокаций

По словам главы прокуратуры Болгарии Сотира Цацарова, Государственное агентство национальной безопасности республики на 10 лет запретило въезд в страну сначала исполнительному директору Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" кандидату исторических наук генерал-лейтенанту СВР Леониду Решетникову, а уже на следующий день стало известно о том, что аналогичный запрет введен и в отношении заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), председателя Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл", главы группы компаний Царьград Константина Малофеева.

Константин Малофеев ранее так прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Скандал, связанный с незаконными действиями генпрокурора Болгарии, свидетельствует о расколе в правящей элите этой страны", - подчеркнул он, отметив, что "пока президент Радев и премьер Борисов выстраивают отношения с Москвой, министр иностранных дел и генпрокурор рушат эти отношения провокационными высказываниями и незаконными преследованиями болгарских русофилов".

Сам Малофеев не исключает, что "министр и генпрокурор Болгарии - агенты западных спецслужб" и оба нацелены на то, чтобы намеренно "вбить клин между братскими православными народами".

"Судят только за взгляды"

Исполнительный директор Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников в интервью Царьграду раскрыл подоплеку атаки силовиков Болгарии на местных русофилов. Он отметил, что "человека за взгляды пытаются обвинить во всех смертных грехах" да еще "притягивают за уши и Россию".

"По-другому объяснить нельзя, потому что человека за взгляды пытаются обвинить во всех смертных грехах, - поясняет свою точку зрения генерал. - Причем притягивают за уши тут и Россию, и Общество развития русского исторического просвещения, другие наши общественные организации".

В атаке на Малинова и его движение собеседник усмотрел желание дискредитировать и запретить организацию как враждебную официальным болгарским властям.

"Организация, которая действительно очень много делает для сохранения нашей совместной исторической памяти, связанной и с верой, и с событиями борьбы за независимость Болгарии, и так далее, - раскрывает подоплеку событий Решетников. - Вот это их тоже не устраивает, эти власти, которые сейчас находятся".

"Это, конечно, безответственно и безобразно, - подчеркивает генерал, отмечая, что при этом болгарский народ как раз выступает за дружбу с Россией, и тому есть официальное исследование местного социолога. - Значительная часть болгарского народа, почти 70%, они выступают за дружбу и сотрудничество с Россией".

По задумке американских спецслужб

Глава группы компаний Царьград в эфире Первого канала отметил, что нынешняя "шпионская" провокация, устроенная в отношении движения "Русофилы" в Болгарии, в отношении лично его и исполнительного директора Общества русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" генерал-лейтенанта СВР Леонида Решетникова, - задумка американских спецслужб.

"Скандал абсурдный. Я бы назвал этот скандал "сотирическим" - от имени генпрокурора Болгарии, которого зовут Сотир Цацаров. А абсурдность заключается в том, что шпионажем называется любовь к России", - пояснил Малофеев в эфире программы "Время покажет".

Он указал, что провокация, задуманная проамериканскими силами в Болгарии, интересным образом "вписалась" именно перед слетом "Русофилов" в Копринке. Это мероприятие в Болгарии ежегодно собирает тысячи граждан, которые с благодарностью вспоминают освобождение страны русскими войсками от османского ига.

И именно накануне этого традиционного события болгарские силовики устроили "шоу", отметил замглавы ВРНС.

"По-другому это представление я не могу назвать, когда домой к Николаю (Малинову – главе движения "Русофилы") и его жене пришли 30 вооруженных человек, чтобы продемонстрировать всю мощь болгарской прокуратуры", - указал Константин Малофеев.

Он подчеркнул, что в данной ситуации – когда официальная София проводит один курс, а чиновники проводят другой - очевидно, что в болгарской элите внешними силами устроен раскол.