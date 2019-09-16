|
Работают против болгарских интересов? В МИД республики после провокации с "Русофилами" заговорили о любви к России
16 сентября 2019, 14:54 • 31 • Политика
Вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева, комментируя провокацию с членами национального движения "Русофилы", внезапно заговорила о любви к России. По ее утверждению, минувшая неделя была трудной "для людей, которые работают против болгарских интересов" и они якобы"не имеют ничего общего с теми, кто любит Россию".
Ранее, напомним, в Болгарии прошли задержания, допросы и обыски у членов местного национального движения "Русофилы". А председателя движения Николая Малинова так и вовсе заподозрили в "шпионаже" в пользу русских. Но пока никаких доказательств предъявлено не было - только голословные обвинения со стороны генпрокуратуры республики.
В МИД Болгарии, где ранее усомнились во вкладе нашей армии в дело освобождения Европы от нацизма во Вторую мировую войну, на фоне этих событий внезапно заговорили о любви к России.
"Это была трудная неделя для людей, которые работают против болгарских интересов, - заявила вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева. - Они не имеют ничего общего с теми, кто любит Россию".
Она же уточнила, что речь, мол, идет об обвинении в адрес конкретного человека, но, мол, с республиканским внешнеполитическим ведомством это не связано.
"Жду, что Государственное агентство национальной безопасности и прокуратура сделают свою работу", - цитирует министра газета "Сега".
Захариева также выразила надежду, что из-за сложившейся ситуации "отношения между Болгарией и Россией не пострадают".
По мнению политика, геополитическая ориентация страны абсолютно понятна и раньше. Очевидно, что речь идет о прозападных ориентирах: равнение на ЕС и НАТО.
Позиция России
В ходе брифинга в четверг, 12 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала происходящее:
Отголоски русофобских провокаций
По словам главы прокуратуры Болгарии Сотира Цацарова, Государственное агентство национальной безопасности республики на 10 лет запретило въезд в страну сначала исполнительному директору Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" кандидату исторических наук генерал-лейтенанту СВР Леониду Решетникову, а уже на следующий день стало известно о том, что аналогичный запрет введен и в отношении заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), председателя Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл", главы группы компаний Царьград Константина Малофеева.
Константин Малофеев ранее так прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Сам Малофеев не исключает, что "министр и генпрокурор Болгарии - агенты западных спецслужб" и оба нацелены на то, чтобы намеренно "вбить клин между братскими православными народами".
"Судят только за взгляды"
Исполнительный директор Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников в интервью Царьграду раскрыл подоплеку атаки силовиков Болгарии на местных русофилов. Он отметил, что "человека за взгляды пытаются обвинить во всех смертных грехах" да еще "притягивают за уши и Россию".
В атаке на Малинова и его движение собеседник усмотрел желание дискредитировать и запретить организацию как враждебную официальным болгарским властям.
"Организация, которая действительно очень много делает для сохранения нашей совместной исторической памяти, связанной и с верой, и с событиями борьбы за независимость Болгарии, и так далее, - раскрывает подоплеку событий Решетников. - Вот это их тоже не устраивает, эти власти, которые сейчас находятся".
По задумке американских спецслужб
Глава группы компаний Царьград в эфире Первого канала отметил, что нынешняя "шпионская" провокация, устроенная в отношении движения "Русофилы" в Болгарии, в отношении лично его и исполнительного директора Общества русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" генерал-лейтенанта СВР Леонида Решетникова, - задумка американских спецслужб.
Он указал, что провокация, задуманная проамериканскими силами в Болгарии, интересным образом "вписалась" именно перед слетом "Русофилов" в Копринке. Это мероприятие в Болгарии ежегодно собирает тысячи граждан, которые с благодарностью вспоминают освобождение страны русскими войсками от османского ига.
И именно накануне этого традиционного события болгарские силовики устроили "шоу", отметил замглавы ВРНС.
"По-другому это представление я не могу назвать, когда домой к Николаю (Малинову – главе движения "Русофилы") и его жене пришли 30 вооруженных человек, чтобы продемонстрировать всю мощь болгарской прокуратуры", - указал Константин Малофеев.
Он подчеркнул, что в данной ситуации – когда официальная София проводит один курс, а чиновники проводят другой - очевидно, что в болгарской элите внешними силами устроен раскол.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 сентября 2019, 01:09
|
15 сентября 2019, 12:54
|
11 сентября 2019, 04:54
|
15 сентября 2019, 03:09
|
12 сентября 2019, 23:09
|
11 сентября 2019, 11:24
|
13 сентября 2019, 05:39