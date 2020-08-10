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Работают не на нас: К недовольным русской вакциной нашлись претензии
10 августа 2020, 21:55 • 47 • Политика
Минздрав России попросили отложить регистрацию вакцины от коронавируса. Предложение внесли фармакологи из АОКИ. Организацию заподозрили в наличии корыстных интересов. "Конкуренты - всё, что нужно знать про ассоциацию. Бизнес, причём западный", - отмечают в Сети.
Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила письмо на имя главы Минздрава, в котором призвала власти не спешить с прививками от коронавируса. Заявленная причина - необходимость дождаться окончательного завершения третьей фазы испытаний. Однако пользователи Сети подозревают, что у просьбы отложить регистрацию вакцины имеется скрытый мотив.
Отмечается, что АОКИ - это представительство 20 мировых крупнейших фармкомпаний в России. Организация занимается отношениями с государственными органами России, а конкретнее - снижением налоговых пошлин и ускорением получения разрешений на импорт лекарств. В этой связи АОКИ подозревают в наличии экономического интереса.
Напомним, что лицензирование первой в мире вакцины от коронавируса должно произойти в России уже в самое ближайшее время. Данный факт вызывает как гордость за российских учёных, так и опасения из-за спешки, в которой создавалась сыворотка.
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