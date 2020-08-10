Работают не на нас: К недовольным русской вакциной нашлись претензии

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила письмо на имя главы Минздрава, в котором призвала власти не спешить с прививками от коронавируса. Заявленная причина - необходимость дождаться окончательного завершения третьей фазы испытаний. Однако пользователи Сети подозревают, что у просьбы отложить регистрацию вакцины имеется скрытый мотив.

Отмечается, что АОКИ - это представительство 20 мировых крупнейших фармкомпаний в России. Организация занимается отношениями с государственными органами России, а конкретнее - снижением налоговых пошлин и ускорением получения разрешений на импорт лекарств. В этой связи АОКИ подозревают в наличии экономического интереса.

Конкуренты - всё, что нужно знать про ассоциацию. Бизнес, причём западный, просит Минздрав не лицензировать)))) Наивняк, - комментирует пользователь Аззззяззззз Аро.

Напомним, что лицензирование первой в мире вакцины от коронавируса должно произойти в России уже в самое ближайшее время. Данный факт вызывает как гордость за российских учёных, так и опасения из-за спешки, в которой создавалась сыворотка.