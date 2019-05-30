«Работают на своей суверенной территории»: Москва ответила на претензии Токио в связи с активностью ВС РФ на Курилах

В Токио глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу провели встречу с японскими коллегами Таро Коно и Такэси Ивая в формате «2 + 2». В ходе встречи стороны подняли ряд острых вопросов, в частности укрепление военного сотрудничества Японии и США, а также размещение в стране американских систем ПРО Aegis Ashore. Токио, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с активностью российских ВС на Курилах. В ответ Сергей Лавров подчеркнул, что ВС РФ работают на своей суверенной территории.

В четверг, 30 мая, в Токио состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны России Сергея Шойгу с их японскими коллегами Таро Коно и Такэси Ивая в формате «2 + 2».

По итогам встречи глава МИД России Сергей Лавров ответил на озабоченность Японии военной активностью Москвы на Курилах. По словам министра, российские военнослужащие работают на своей территории.

«Российские вооружённые силы работают на своей суверенной территории, как это и принято на основе международного права», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Таким образом глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление главы МИД Японии Таро Коно, который сказал, что Токио считает неприемлемым усиление военного присутствия РФ на Южных Курилах. Он упомянул, что такие действия, как размещение истребителей и проведение ракетных стрельб, японская сторона считает «неприемлемыми с точки зрения юридической позиции».

Лавров также отметил, что на встрече в формате «2 + 2» обсуждалась тема военного союза Токио и Вашингтона.

«Говорили о том, как складывается и укрепляется военный союз между Японией и США», — сказал министр.

Как подчеркнул Лавров, Россия обеспокоена угрозами безопасности, которые возникают на фоне планов США разместить свои системы ПРО в Японии.

«Мы подтвердили свою озабоченность теми рисками, которые создаются для нашей безопасности, в том числе в связи с планами развёртывания элементов глобальной противоракетной обороны Соединённых Штатов на японской территории», — сказал глава МИД России.

В 2017 году правительство Японии приняло решение разместить на своей территории два американских наземных комплекса Aegis Ashore. Их радиус действия должен покрыть всю страну. Один из них планируется установить на северо-западе Японии, другой — на юго-западе. Согласно плану, установки должны войти в строй до 2023 года.

Кроме того, Лавров рассказал, что четвёртый раунд переговоров с Японией в формате «2 + 2» был откровенным, сторонам удалось выстроить конструктивную дискуссию.

«Переговоры были откровенными, мы не обходили острые вопросы, но стремились выстраивать дискуссию конструктивно, и нам это удалось», — сказал глава российского МИД.

Дипломат добавил, что следующая встреча представителей России и Японии в формате «2 + 2» состоится в Москве. По словам Лаврова, даты будут согласованы позднее.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество Москвы и Токио в военной сфере. Он выразил уверенность, что оборонные ведомства двух стран смогут внести вклад в развитие конструктивного диалога между Москвой и Токио.

«Важно определить, какой вклад могут внести военные ведомства в налаживание конструктивных контактов между нашими странами. Отмечу, что за последнее время российско-японские отношения получили значительное развитие», — сказал министр.

Четыре встречи министров России и Японии

В последний раз переговоры России и Японии в формате «2 + 2» состоялись 31 июля прошлого года в Москве. Это была третья по счёту встреча в таком формате.

Тогда, по словам Сергея Лаврова, Москва и Токио выразили готовность к расширению сотрудничества в сфере безопасности. Он отметил, что стороны оказались едины во мнении, что «в Азиатско-Тихоокеанском регионе ситуация весьма непростая, как и в целом на мировой арене».

«Подчеркнули особую важность повышения в современных условиях уровня взаимного доверия, развития совместной работы по тем вопросам, где позиции наших стран близки или совпадают, и по тем вопросам, где предстоит эти позиции ещё сближать», — сказал Лавров.

На встрече в 2018 году стороны также поднимали вопрос размещения американских ПРО в Японии. Как и в этот раз, представители Токио заявили, что установки не угрожают России. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра уточнил, что рассказал российской стороне о последних тенденциях в сфере обороны Японии.

«Также я вновь объяснил российской стороне, что система ПРО, которой мы сейчас обладаем, включая Aegis Ashore, не является угрозой для России, является абсолютно оборонительной системой», — приводит слова Онодэра РИА Новости.

Вторая по счёту встреча министров России и Японии состоялась в марте 2017 года после долгого перерыва. Стороны обсудили вопросы совместной экономической и хозяйственной деятельности на Южных Курилах, проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также коснулись сирийского и украинского конфликтов.

До этого министры России и Японии встречались в 2013 году. В 2014 году Токио присоединился к антироссийским санкциям и взаимодействие между двумя странами было ограничено.