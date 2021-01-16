Работающий в Крыму австрийский архитектор осадил украинского посла

Австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au, принимающее участие в строительстве оперного театра в Севастополе, подверглось на днях массовой атаке украинских троллей.Об этом европейским журналистам сообщил глава компании Вольф Прикс, отметив, что кроме сотни анонимных украинских патриотов на него лично пытался наехать посол Украины в Австрии Александр Щерба. Украинский дипломат позвонил архитектору и принялся его жёстко отчитывать, требуя, чтобы его компания отказалась от крымского проекта. Коллега Климкина (не только по цеху, но и по разуму) даже начал угрожать Приксу и его архитектурному бюро санкциями и чуть ли не уголовным преследованием за работу на полуострове.Щерба по старой традиции хуторской дипломатии быстро скатился на личности и принялся просто оскорблять австрийца. На что Прикс ему спокойно ответил, что его фирма строит не какое-нибудь административное здание или тем более военный объект, а оперу, то есть работает в первую очередь для простых крымчан. Угрожая архитектурному бюро, украинский дипломат плюёт на миллионы людей, которых официальный Киев до сих пор называет соотечественниками. Щерба после лаконичного отлупа осёкся, пробормотал что-то о неадекватном ведомстве «прокуратура АРК Крым», которое якобы займётся Приксом, и повесил трубку. Как ни странно, после бурной беседы с послом заткнулись и не в меру патриотичные тролли.Любопытно, что санкции ЕС против РФ никак не коснулись бюро Прикса. То есть архитектор не нарушал европейского законодательства и мог сразу же слать Щербу куда подальше. Видимо, это больше всего и подорвало украинский политиканов и дипломатов. Они вдруг осознали, что крымские санкции не такие уж и мощные да всесторонние. Европа изначально вводила ограничения выборочно, оставляя место для манёвра. Украину дурили, наверное, с 2014 года, обещая полную экономическую блокаду полуострова со стороны западного бизнеса. Осознание ещё одной постыдной зрады и вызвало обильное слюноотделение как у посла, так и у его боссов в Киеве, натравивших троллей на архитектора.