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Работайте, братья, жестче: В прямом эфире у Соловьева подтвердили - власти не должны церемониться с митингующими
06 августа 2019, 10:54 • 176 • Политика
В утреннем эфире "Вести ФМ" 94% слушателей высказались за то, что власть должна действовать еще жестче в отношении участников несанкционированных митингов. "Мирные" акции оппозиции, напомним, прошли в Москве 27 июля и 3 августа.
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в своем Telegram-канале, что 94% опрошенных в утреннем эфире "Вести ФМ" поддержали идею о том, что власти должны "работать жестче" на несанкционированных митингах.
Не согласованные с мэрией Москвы акции протеста прошли в столице 27 июля и 3 августа. "Мирные" митинги, как называла их оппозиция, едва не переросли в беспорядки.
Участники акций распыляли в сторону полицейских и бойцов Росгвардии перцовые баллончики, кидались булыжниками. Против одного из участников акции теперь могут возбудить уголовное дело - он нанес травмы сотруднику Росгвардии.
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