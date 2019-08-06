Работайте, братья, жестче: В прямом эфире у Соловьева подтвердили - власти не должны церемониться с митингующими

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в своем Telegram-канале, что 94% опрошенных в утреннем эфире "Вести ФМ" поддержали идею о том, что власти должны "работать жестче" на несанкционированных митингах.

Не согласованные с мэрией Москвы акции протеста прошли в столице 27 июля и 3 августа. "Мирные" митинги, как называла их оппозиция, едва не переросли в беспорядки.

Участники акций распыляли в сторону полицейских и бойцов Росгвардии перцовые баллончики, кидались булыжниками. Против одного из участников акции теперь могут возбудить уголовное дело - он нанес травмы сотруднику Росгвардии.