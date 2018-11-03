«Работая по 120 часов в неделю, слетаешь с катушек»: Илон Маск назвал худший в его карьере год

Основатель компании Tesla Илон Маск назвал 2018 год «худшим в карьере» из-за проблем и работы по 120 часов в неделю на производстве нового электромобиля Model 3.

«Год за пять», считает основатель компании Tesla Илон Маск, признавая 2018 год «худшим в карьере». В интервью порталу Recode он указал на то, что, работая над производством нового электромобиля Model 3, ему приходилось «пахать» по 120 часов в неделю.

«Это было ужасно. Честно говоря, за этот год я будто постарел на пять лет. Худший год в моей карьере, - признался Маск. - Безумно болезненный».

Он отметил, что за это время спать ему приходилось всего по два часа. А потом он снова работал.

«И так семь дней в неделю. 120 часов или что-то столь же сумасшедшее, - пояснил бизнесмен. - Работая столько, ты слетаешь с катушек».

Сейчас, как признался сам Маск, он стал работать чуть меньше - примерно по 80 часов в неделю. Но это и не удивительно, ведь ему пришлось на днях покинуть свой пост председателя совета директоров Tesla, согласившись на требования Комиссии по ценным бумагам Соединенных Штатов. Так что работы у Маска поубавилось.