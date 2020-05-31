Работать в тесной связке • 139 • Аналитика

Военные конфликты последних лет ярко свидетельствуют о возросшей роли БПЛА в организации и проведении воздушного налёта. И роль этих средств воздушного нападения продолжает расти по мере дальнейшего усложнения их перехвата. Дело здесь, конечно, не в самом отсутствии у пилота данных СВН, – в конце концов, беспилотниками были ещё Фау-1 и Фау-2. Дело в том, что современные БПЛА «внезапно» стали обладать возможностями, несоразмерными с затратами на их производство и приобретение. Они способны нанести существенный урон наземным объектам и войскам, будучи дешёвым и, соответственно, массовым оружием. Попытки противодействия им с применением мощных ЗРК и ЗРС дальнего и среднего радиуса оказываются неадекватны по критерию «эффективность-стоимость». Сбивать «байрактары» полуторатонными ЗУР ЗРС С-300 – всё равно что прикуривать сигарету от стодолларовой купюры. В результате на первый план выходят ЗРК малой дальности как наиболее эффективные по цене выстрела. Но и их ракеты зачастую оказываются слишком дорогими для уничтожения компактных и дешевых БПЛА. (Хотя, конечно, оценивать экономическую эффективность средств обороны следует не в сравнении со средствами нападения, а в сравнении с ценой охраняемого объекта.) Следующим шагом должно было бы стать применение против таких СВН ЗРК ближнего действия, ПЗРК и ЗАК. Но здесь всплывает другая проблема – эти комплексы имеют довольно ограниченные возможности по разведке воздушной обстановки и поражению малозаметных и высокоскоростных целей.





На первый план выходят ЗРК малой дальности как наиболее эффективные по цене выстрела. Но и их ракеты зачастую оказываются слишком дорогими для уничтожения компактных и дешевых БПЛА.

Решить эту проблему удалось конструкторам Ижевского электромеханического завода «Купол» и научно-производственного предприятия «Рубин». Ими была разработана система сопряжения ЗРК «Тор» с широким кругом ЗРК, ПЗРК и ЗАК ближнего боя. ЗРК «Тор» в такой связке является «ведущей» боевой машиной, а комплексы ближнего действия играют роль ведомых, строя свою работу в опоре на мощную станцию обнаружения целей и не менее мощный бортовой вычислительный центр «старшего брата».



В качестве «ведомых» боевых машин в настоящий момент могут применяться ЗПРК «Тунгуска-М1», БМО «Гибка-С», ЗСУ «Шилка-М4», ЗРК «Багульник» и комплект средств автоматизации стрелков-зенитчиков (КСАС) для ПЗРК, в ближайшей перспективе – ЗАК «Деривация» и БМ «Тайфун-ПВО». С одной «ведущей» БМ ЗРК «Тор-М2» могут сопрягаться два «ведомых» комплекса.





В упрощённом виде схема работы «звена», состоящего из 2-3 боевых машин, выглядит следующим образом:



Основная работа по разведке воздушной обстановки ведётся станцией обнаружения ЗРК «Тор-М2».



При обнаружении целей, бортовой вычислительный центр «ведущей» БМ классифицирует их по степени опасности и принимает решение о самостоятельном уничтожении СВН, либо о перехвате его средствами «ведомых» комплексов.

При принятии решения о передачи цели в пределы ответственности «ведомых» БМ им передаётся информация с СОЦ ЗРК «Тор-М2», используя которую, комплексы ближнего боя своими штатными средствами осуществляют перехват цели.



Ранее такое сопряжение могло осуществляться только посредством батарейного командного пункта «Ранжир-М» или модуля разведки и управления из состава КСА «Барнаул-Т». Это было оправданно лишь для формирований от батареи и выше. Сейчас появилась возможность создания компактных разнородных звеньев из 2-3 БМ.



При этом решается широкий круг задач. Разведка воздушной обстановки и целеуказание осуществляется СОЦ ЗРК «Тор-М2», которая значительно мощней средств обнаружения комплексов ближнего боя и ПЗРК. В результате огневые средства последних получают заметно более точную информацию, что повышает их эффективность. Сравнительно дорогие ЗУР комплекса МД используются только против наиболее опасных целей, остальные уничтожаются дешевыми ЗУР «ведомых» БМ ближнего действия или артиллерийским огнём ЗАК и ЗСУ. Наводимые по принципу «выстрелил-забыл» (с использованием головок самонаведения) ЗУР ПЗРК могут в необходимый момент заметно увеличить плотность огня в дополнение к использующим радиокомандный метод наведения (значительно более точный, но не всегда достаточно производительный) ЗУР ЗРК МД. «Гибридному» звену более не требуется БКП, что, во-первых, делает его дешевле, а во-вторых, сокращает период обмена информацией между БМ и, соответственно, повышает скорость реагирования на возникшую угрозу. Появилась возможность создания эшелонированной системы ПВО не только на уровне армий и дивизий, но и на полковом и даже дивизионном уровне. В случае включения в состав «звена» ЗСУ «Шилка-М4» или перспективного ЗАК «Деривация» гибридное подразделение получает возможность самообороны от наземных войск, в силу доказанной эффективности боевой работы ЗСУ против небронированных и легкобронированных наземных целей и живой силы противника.



Работая в тесной связке, различные средства ПВО могут в наибольшей мере проявить свои сильные стороны, а неизбежные «слабости» (как, например, сравнительно дорогостоящая ЗУР ЗРК МД или слабые разведывательные возможности ЗРК ближнего действия и ЗАК) эффективно купируются возможностями сопряженных БМ. Система сопряжения ЗРК «Тор-М2» с комплексами нижестоящих звеньев успешно прошла типовые испытания как на стендах, так и на полигонах.



Помимо прочего, проведенная модернизация повышает и экспортный потенциал российских систем ПВО, поскольку делает их более привлекательными с экономической точки зрения для «малобюджетных» армий небольших стран. Тем более что аналогов созданной системе сопряжения ЗРК МД с комплексами ближнего действия в мировой практике нет. Зарубежные военные атташе смогут познакомиться с возросшими возможностями российских ЗРК МД уже в ходе предстоящего международного военно-технического форума «Армия-2020».



Проведённая модернизация ЗРК «Тор-М2» расширяет сферу применения данного комплекса, повышает гибкость управления наличным составом средств ПВО, обеспечивает экономически выгодное решение как задачи сопряжения комплексов ПВО малой дальности ближнего действия, так и проблемы адекватного противодействия недорогим современным средствам воздушного нападения. Военные конфликты последних лет ярко свидетельствуют о возросшей роли БПЛА в организации и проведении воздушного налёта. И роль этих средств воздушного нападения продолжает расти по мере дальнейшего усложнения их перехвата. Дело здесь, конечно, не в самом отсутствии у пилота данных СВН, – в конце концов, беспилотниками были ещё Фау-1 и Фау-2. Дело в том, что современные БПЛА «внезапно» стали обладать возможностями, несоразмерными с затратами на их производство и приобретение. Они способны нанести существенный урон наземным объектам и войскам, будучи дешёвым и, соответственно, массовым оружием. Попытки противодействия им с применением мощных ЗРК и ЗРС дальнего и среднего радиуса оказываются неадекватны по критерию «эффективность-стоимость». Сбивать «байрактары» полуторатонными ЗУР ЗРС С-300 – всё равно что прикуривать сигарету от стодолларовой купюры. В результате на первый план выходят ЗРК малой дальности как наиболее эффективные по цене выстрела. Но и их ракеты зачастую оказываются слишком дорогими для уничтожения компактных и дешевых БПЛА. (Хотя, конечно, оценивать экономическую эффективность средств обороны следует не в сравнении со средствами нападения, а в сравнении с ценой охраняемого объекта.) Следующим шагом должно было бы стать применение против таких СВН ЗРК ближнего действия, ПЗРК и ЗАК. Но здесь всплывает другая проблема – эти комплексы имеют довольно ограниченные возможности по разведке воздушной обстановки и поражению малозаметных и высокоскоростных целей.Решить эту проблему удалось конструкторам Ижевского электромеханического завода «Купол» и научно-производственного предприятия «Рубин». Ими была разработана система сопряжения ЗРК «Тор» с широким кругом ЗРК, ПЗРК и ЗАК ближнего боя. ЗРК «Тор» в такой связке является «ведущей» боевой машиной, а комплексы ближнего действия играют роль ведомых, строя свою работу в опоре на мощную станцию обнаружения целей и не менее мощный бортовой вычислительный центр «старшего брата».В качестве «ведомых» боевых машин в настоящий момент могут применяться ЗПРК «Тунгуска-М1», БМО «Гибка-С», ЗСУ «Шилка-М4», ЗРК «Багульник» и комплект средств автоматизации стрелков-зенитчиков (КСАС) для ПЗРК, в ближайшей перспективе – ЗАК «Деривация» и БМ «Тайфун-ПВО». С одной «ведущей» БМ ЗРК «Тор-М2» могут сопрягаться два «ведомых» комплекса.В упрощённом виде схема работы «звена», состоящего из 2-3 боевых машин, выглядит следующим образом:Основная работа по разведке воздушной обстановки ведётся станцией обнаружения ЗРК «Тор-М2».Ранее такое сопряжение могло осуществляться только посредством батарейного командного пункта «Ранжир-М» или модуля разведки и управления из состава КСА «Барнаул-Т». Это было оправданно лишь для формирований от батареи и выше. Сейчас появилась возможность создания компактных разнородных звеньев из 2-3 БМ.При этом решается широкий круг задач. Разведка воздушной обстановки и целеуказание осуществляется СОЦ ЗРК «Тор-М2», которая значительно мощней средств обнаружения комплексов ближнего боя и ПЗРК. В результате огневые средства последних получают заметно более точную информацию, что повышает их эффективность. Сравнительно дорогие ЗУР комплекса МД используются только против наиболее опасных целей, остальные уничтожаются дешевыми ЗУР «ведомых» БМ ближнего действия или артиллерийским огнём ЗАК и ЗСУ. Наводимые по принципу «выстрелил-забыл» (с использованием головок самонаведения) ЗУР ПЗРК могут в необходимый момент заметно увеличить плотность огня в дополнение к использующим радиокомандный метод наведения (значительно более точный, но не всегда достаточно производительный) ЗУР ЗРК МД. «Гибридному» звену более не требуется БКП, что, во-первых, делает его дешевле, а во-вторых, сокращает период обмена информацией между БМ и, соответственно, повышает скорость реагирования на возникшую угрозу. Появилась возможность создания эшелонированной системы ПВО не только на уровне армий и дивизий, но и на полковом и даже дивизионном уровне. В случае включения в состав «звена» ЗСУ «Шилка-М4» или перспективного ЗАК «Деривация» гибридное подразделение получает возможность самообороны от наземных войск, в силу доказанной эффективности боевой работы ЗСУ против небронированных и легкобронированных наземных целей и живой силы противника.Работая в тесной связке, различные средства ПВО могут в наибольшей мере проявить свои сильные стороны, а неизбежные «слабости» (как, например, сравнительно дорогостоящая ЗУР ЗРК МД или слабые разведывательные возможности ЗРК ближнего действия и ЗАК) эффективно купируются возможностями сопряженных БМ. Система сопряжения ЗРК «Тор-М2» с комплексами нижестоящих звеньев успешно прошла типовые испытания как на стендах, так и на полигонах.Помимо прочего, проведенная модернизация повышает и экспортный потенциал российских систем ПВО, поскольку делает их более привлекательными с экономической точки зрения для «малобюджетных» армий небольших стран. Тем более что аналогов созданной системе сопряжения ЗРК МД с комплексами ближнего действия в мировой практике нет. Зарубежные военные атташе смогут познакомиться с возросшими возможностями российских ЗРК МД уже в ходе предстоящего международного военно-технического форума «Армия-2020».Проведённая модернизация ЗРК «Тор-М2» расширяет сферу применения данного комплекса, повышает гибкость управления наличным составом средств ПВО, обеспечивает экономически выгодное решение как задачи сопряжения комплексов ПВО малой дальности ближнего действия, так и проблемы адекватного противодействия недорогим современным средствам воздушного нападения. Лев Фролов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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