«Работать по реализации программы»: Путин предложил лидерам предвыборного списка возглавить комиссии «Единой России»

Владимир Путин в ходе встречи с лидерами предвыборного списка «Единой России» предложил им возглавить комиссии, сформированные внутри партии. Глава Минобороны Сергей Шойгу будет руководителем партийной комиссии по развитию Восточной Сибири, глава МИД России Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко станет руководителем комиссии по здравоохранению. Президент выразил уверенность, что работа этих объединений внутри партии позволить полностью реализовать программу «Единой России».

Владимир Путин рассказал, что лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят профильные комиссии партии. В ходе встречи с пятёркой лидеров федерального списка партии в дистанционном формате президент выразил уверенность, что они продолжат отстаивать интересы своих избирателей и работать в активе партии.

«Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией», — сказал президент.

Во встрече приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова, главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко и руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех», член совета при президенте по науке и образованию Елена Шмелёва.

Путин рассказал, что глава Минобороны Сергей Шойгу станет главой комиссии «Единой России» по развитию Восточной Сибири. Президент подчеркнул, что министр неоднократно высказывался о развитии этого региона как в личной беседе с главой государства, так и публично.

Путин рассказал, что лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят профильные комиссии партии

Согласно распоряжению президента, глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«Кстати, здесь очень многое нужно будет сделать, имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению», — добавил Путин.

«Елена Владимировна Шмелёва возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Николаевич Проценко — комиссию по здравоохранению, Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства, поддержки семьи», — продолжил Путин.

Подводя итоги встречи, президент выразил уверенность, что созданные партийные комиссии помогут выстроить работу таким образом, «чтобы все наказы избирателей, в целом народная программа партии были полностью выполнены».

Кроме того, в беседе с премьер-министром и вице-премьерами Путин также высказался о «главных врагах» России. Он отметил, что заявлять о достижении всех поставленных перед руководством страны целей ещё рано.

«Враг» ещё не побеждён, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, — у нас есть над чем работать, вот наш главный противник. А главная цель — повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», — сказал президент.

Напомним, что с 17 по 19 сентября россияне выбирали депутатов Госдумы, членов парламентов в 39 субъектах РФ, а также руководителей девяти регионов. В Госдуму прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» получили 13 мест, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату.

В субботу, 25 сентября, президент России Владимир Путин провёл встречи с лидерами политических партий, прошедших в Государственную думу VIII созыва, а также с главами регионов, избранными на свои посты. В приветственном слове Путин отметил, что выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке.

Между тем главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко по итогам беседы с президентом рассказал, что намерен продолжить работу в системе здравоохранения. По его словам, «для того, чтобы общение с коллегами оставалось таким же глубоким с точки зрения погружения в проблематику, необходимо оставаться внутри системы».

«Поэтому продолжу свою работу в команде московского здравоохранения, но вместе с тем буду проводить консилиумы с коллегами по всей стране. Будем контролировать ход реализации народной программы. По предложению Владимира Владимировича Путина в партии «Единая Россия» возглавлю комиссию по здравоохранению», — заявил врач.

По его словам, «это будет действенный инструмент обратной связи, чтобы все решения по перезагрузке системы оказания медицинской помощи работали как надо, а не оставались только на бумаге».