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Работать на демографию, а не нарушать нравственность: Малофеев рассказал, какие претензии накопились к Мединскому

20 января 2020, 19:24  •  44 • Политика
К исполняющему обязанности министра культуры России Владимиру Мединскому накопилось множество претензий. Текущая культурная политика ведомства нарушает нравственность общества, хотя должна работать на демографию и укрепление семей, считает заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев.
В ближайшее время новый премьер-министр России Михаил Мишустин должен представить обновлённый состав кабинета министров. При этом многих экспертов и политиков интересует будущее ряда ведомств.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян предложила свой вариант кабмина, оставив из "старичков" только трёх человек: Сергея Шойгу, Сергея Лаврова и Владимира Колокольцева.
Особенно интересна дискуссия вокруг кресла министра культуры, которое журналистка прочит гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву. К Владимиру Мединскому и его ведомству накопилось слишком много претензий.
В частности, речь идёт о провальных сборах отечественных лент в 2019 году, когда за первые 11 месяцев смогли отбить свой бюджет только восемь поддержанных государством фильмов. При этом на Западе проявили значительный интерес к фильму "Дылда", который едва не стал номинантом на "Оскар". При этом в нём рассказывается о фронтовичках-лесбиянках, возвращающихся в послевоенный Ленинград.
Как заявил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев, России необходимо иметь культурную политику, которая призывает молодых людей создавать семьи. Демография является высшим национальным приоритетом, поэтому деньги государства должны работать в этом направлении, а не нарушать нравственность.
"Не надо нам рассказывать, что в театрах надо показывать голых, потому что это свобода творчества. Это нарушает нравственность. Мы должны воспитывать население на государственных каналах, за счёт государственного Фонда кино", - подчеркнул он.

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