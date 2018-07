Работать до девяноста — здорово и просто! • 34 • Аналитика Образ тёмного настоящего и чёрного будущего России. Пенсионная реформа, дружно поддержанная «Единой Россией», приведёт к безработице и обнищанию россиян. Уже сегодня, на фоне народных протестов против навязываемой сверху реформы, которую власти прикрывали игрой в мячик, зафиксирован обвал рейтинга Путина.





Хочу есть. Русские лишены всех прав. Фото 1992 года (www.globallookpress.com) Хочу есть. Русские лишены всех прав. Фото 1992 года (www.globallookpress.com)



На «Военном обозрении» можно найти читательские комментарии, авторы которых указывают на отсутствие интереса у Запада, у правозащитников, у Госдепа США к пенсионной реформе, которую в России усиленно проталкивают господа во власти. Как же так, возмущаются некоторые комментаторы: поборники истинных демократических ценностей молчат! «Т.е., надо полагать, они категорически согласны с такого рода демократией?» — вопрошает, к примеру, один комментатор.





Нет, поборники демократии не молчат. В крупнейших западных СМИ мы находим массу материалов, посвящённых теме пенсионной реформы, продвигаемой российским правительством и партией «Единая Россия». Другое дело, что иные российские СМИ отчего-то обходят такие материалы стороной. А мы рискнём полистать-почитать «The Washington Post», «The Independent» и другие «the» из-за бугра. И на правозащитные материалы тоже обратим внимание.





Владимир и Карл. Фото 2018 года (www.globallookpress.com) Владимир и Карл. Фото 2018 года (www.globallookpress.com)



Крупный портал openDemocracy (oDR), независимая глобальная медиаплатформа, имеющая свыше 8 миллионов посетителей в год, свои страницы посвящает анализу социальных и политических вопросов и даже (о ужас!) «стремится обучить граждан бросать вызов власти и поощрять демократические дебаты во всём мире». Права человека — основной ориентир сайта, а открытость — основной метод. На этом портале рассматриваются «жёсткие вопросы о свободе, справедливости и демократии». Разумеется, oDR выступает в том числе за свободу в России и во всей Евразии.



В конце июля на сайте oDR вышел материал корреспондентки Znak.com Анастасии Гейн, посвящённый вопросам пенсионной реформы в России. Репортаж называется «Увеличение пенсионного возраста в России: шесть реальных историй».



Шестеро российских граждан сообщили журналистке, что они думают о грядущей реформе. Эти шестеро — первые, кто испытает на себе последствия пенсионной реформы. Это мужчины, родившиеся в 1959-1963 гг., и женщины, родившиеся в 1964-1968 гг. Через несколько лет они достигнут пенсионного возраста.



Виктору Мошкину из Екатеринбурга скоро исполнится 55 лет. Он инженер в Свердловском областном радио- и телевещательном центре. Он работает с электрическими установками и устройствами (труд в условиях повышенного риска). Уже сейчас у него «определённые проблемы со здоровьем». Кому будет нужен инженер, который не пройдёт медосмотр (сотрудники компании проходят медицинское обследование ежегодно)? Уже сейчас Виктор не в состоянии работать на высоте. «Найти работу в 55 невозможно», — отмечает он. И добавляет, что его коллеги тоже взволнованы пенсионной реформой. «Я не видел никого, кто бы с этим [реформой] согласился, — констатирует он. — Может быть, депутатам в Государственной думе всё равно: их работа — сидеть в парламенте. Но наша работа — физическая».



Марине Цай из Питера — 51 год. «Отчаяние — вот что я чувствую сейчас», — говорит она. Нет, она не инженер, она дизайнер в маленькой фирме. Но женщина собиралась уйти на пенсию через четыре года: ей уже сегодня трудно передвигаться из-за артрита на коленях. Вдобавок один её глаз плохо видит. Трудовой стаж Марины — 27 лет. Работа ей нравится, но она не уверена, что сможет проработать ещё несколько лет. «Если я потеряю работу, положиться мне будет не на кого», — добавляет она.



Следующая из шестерых — Екатерина Денина. «Мой отец не доживёт до пенсии, — рассказывает она. — Из-за этой реформы пострадает вся наша семья. Мы живём в Брянске, моему отцу Сергею исполнилось 55 в марте этого года, а моей матери Валентине сейчас 54 года. 1 июля вся наша семья отправилась на митинг против повышения пенсионного возраста. Я также написала письмо в администрацию президента. Мы понимаем, что наш отец не доживёт до пенсии. Он нуждается в постоянной госпитализации из-за состояния здоровья и его работы, и мы молимся, чтобы он всё ещё был жив к тому времени, когда ему исполнится 60 лет. Моя мать должна приступить к работе уборщицей, однако боли в суставах настолько сильны, что она едва засыпает ночами. И правительство просит их продолжать работать…» Золотой запас. Россия побьёт рекорд СССР?



Сергей Денин, о котором идёт речь, — ветеран войны в Афганистане. Его нынешняя работа трудна: он кузнец, работает на подвижных составах. Эту работу очень трудно выполнять в 55, а что будет в 65?..



Татьяна Астахова, 52 года, Санкт-Петербург, сотрудница по вопросам здравоохранения и безопасности в строительной компании, сказала в интервью следующее: «У меня есть только одно требование: правительство должно уйти в отставку, а президента следует подвергнуть импичменту». «Всего год назад я была полностью аполитична, — вспоминает Татьяна. — Но теперь, столкнувшись с этой вопиющей несправедливостью, я хочу что-то сделать…»



Игорь Сотников, 53 года, безработный (зарабатывает на жизнь инвестициями), Екатеринбург, говорит иное. Он убеждён, что нынешний сценарий «мы уже видели на Украине». Люди выходят на улицы, возглавляемые протестующими персонами — от Навального до коммунистов. Сначала говорят о пенсиях, потом кричат: «Долой Путина!» Этот сценарий был обкатан на Украине, и в этом «вся цель этой реформы», уверен Игорь. «Пенсионная реформа инициируется Международным валютным фондом, штаб-квартира которого находится в США», — делает вывод Сотников.



Юлия Воевская, почтовый оператор, 50 лет, Балашиха, считает реформу «ударом прямо в сердце». По её мнению, «реформы», которые проводит правительство, «нескончаемые». Юлия не планировала уходить на пенсию через пять лет, но надеялась на получение пенсионных выплат. «Мой отпуск совпал с чемпионатом мира. Мне довелось побывать в разных регионах России. Всё это выглядело как пир во время чумы. Всё замечательно, люди весёлые, полицейские улыбаются, иностранцы счастливы. Между тем население в шоке, люди буквально в слезах! Потому что в регионах все ждут: получат матери свои пенсии, дополнительные копеечки для семьи, или нет…» Покушение на суверенитет России. Ответим?



Оливер Кэрролл в «The Independent» называет законопроект о повышении пенсионного возраста в России «спорным» и напоминает, что он привёл к протестам. За проект в первом чтении проголосовала только правящая партия «Единая Россия». Мало того, несколько депутатов правящей партии, до сих пор известные своими демонстративными проявлениями лояльности, «загадочно отсутствовали на голосовании».



Спорный вопрос о пенсионной реформе неоднократно поднимался в последние два десятилетия, но правительство неоднократно выбирало «отсрочку». И вышло так, что реформа стала продвигаться в наименее благоприятные экономические времена. Большинство россиян с 2014 года столкнулось с реальным снижением заработной платы. «Перспективы мрачны», — убеждён британский обозреватель.



«По данным государственных опросов, — добавляет автор материала, — рейтинг доверия г-ну Путину упал до рекордно низкого уровня с 2011 года — ниже 38%».



Даже по данным государственных социологов (которым, заметим в скобках, западная пресса традиционно не доверяет), 8 из 10 россиян не согласны с планами правительства. В России идут протесты против пенсионной реформы.



Критики обвиняют государство в том, что проект пенсионных изменений был объявлен безо всякого обсуждения за несколько часов до начала футбольного матча между сборными России и Саудовской Аравии. Правда, министр финансов Антон Силуанов настаивал на том, что это совпадение… Иран как вторая Северная Корея



В некоторых регионах РФ, напоминает журналист, предлагаемый возраст пенсионного возраста ниже средней продолжительности жизни: на Чукотке, на Дальнем Востоке, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 60,33 года, что почти на пять лет ниже предлагаемого пенсионного возраста.



«Рука Путина» оставалась «странно скрытой» в течение всего процесса продвижения реформы. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков «дистанцировал президента от непопулярного законопроекта», пишет журналист. Государственные СМИ «находятся под строгим контролем», им даже «было велено избегать слова «реформа», чтобы избежать ассоциаций с «хаотическими» 1990-ми годами, но вместо этого придерживаться линии, подчёркивающей необходимость реформы». Однако «попытка обособить хорошего царя от плохих бояр может оказаться не вполне успешной»: рейтинги президента «неуклонно снижаются» параллельно падению популярности правительства. Это «первый случай, когда такое произошло после присоединения Крыма в 2014 году», констатирует британец.



А вот ещё одно «совпадение», пишет автор далее. Накануне и в день голосования российские военные выпустили несколько видеороликов, показывающих испытания новых вооружений: «Авангард» и «Кинжал». Русские, напоминает Кэрролл, как правило, поддерживают внешнеполитическую позицию президента, в отличие от внутренней политики. И пропагандисты, по-видимому, решили сыграть на этом.



«Вашингтон пост» публикует материал агентства «Associated Press».



Отмечается, что президент Путин, видимо, «пытается смягчить» общественное беспокойство по поводу пенсионных предложений, а потому заявляет, что он выслушает «все мнения» по этому вопросу.



Активисты из коммунистических партий и партий, выступающих за либеральный рынок, провели перед думским голосованием митинги по стране. Протесты показывают «необычайно широкое сопротивление изменениям в пенсионных планах».



Влиятельная британская газета «The Financial Times» высмеивает попытки Путина дать народу «хлеба и зрелищ». Если со вторым (футбол) всё в порядке, то с первым дело обстоит «сложно». Люди сами дали Кремлю зрелища: в 45 городах (исключая те, где проводился футбольный чемпионат) народ вышел на митинги протеста против повышения пенсионного возраста. Портон-Даун и отравления в британских пригородах: есть ли связь?



Игра в мяч не спасла Путина от рейтингового краха. Рейтинг одобрения президента упал до самого низкого уровня почти за пять лет. Это случилось даже несмотря на то, что «ответственность за реформы была переключена на несчастного премьер-министра Дмитрия Медведева», иронизируют авторы материала.



Пенсионные реформы ударят по пожилым избирателям и труженикам провинций, которые ранее являлись важной составляющей электоральной базы г-на Путина, напоминает издание. Средняя продолжительность жизни мужчин в РФ ниже нового пенсионного возраста в 47 из 81 региона России, указывают авторы.



Как неоднократно подчёркивали эксперты, развитие страны требует улучшения инвестиционного климата, укрепления прав собственности и создания независимых судов. Вместо этого «Кремль предпочитает проводить замену частных инвестиций государственными расходами, что типично для майских указов Путина», резюмируют обозреватели. Чемпионат позади, и теперь «русские окажутся беднее, чем могли бы быть».





* * *



Несколько лет тому назад в российской прессе много смеялись над Б. Обамой: мол, не президент, а хромая утка. «Хромыми утками» в США называют президентов, которые пошли на второй срок. На второй и последний.



В 2018 году Путин тоже пошёл на свой последний срок. (Некоторые его поклонники, правда, думают иначе, думают даже о царском троне для незаменимого президента.) А раз срок в Кремле последний, популярность у электората больше не требуется. И выстраиваются в один ряд: пенсионный законопроект, повышение НДС, цены на бензин…



О, конечно, это шутка! Нет никакого ряда. Всё совпадения. Нет даже «руки Путина», которую часто видят иностранцы. Во снах видят.





Фото: twitter.com/navalny Фото: twitter.com/navalny



Путин тут ни при чём. Во всём виноваты плохие олигархи, либеральное правительство, Медведев, Навальный, Ходорковский, укропропаганда, Госдеп и МВФ. Это всё они, и один Путин не в состоянии от врагов отбиться. А потому и теряет рейтинг, как теряет «здоровье» персонаж компьютерной игры, на которого наседают разнообразные монстры.



Товарищи, сплотимся вокруг Путина! Вернём ему рейтинг в 86%! И даже в 90! Работать до девяноста — здорово и просто!



Или мы все агенты Госдепа и всепропальщики?



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru На «Военном обозрении» можно найти читательские комментарии, авторы которых указывают на отсутствие интереса у Запада, у правозащитников, у Госдепа США к пенсионной реформе, которую в России усиленно проталкивают господа во власти. Как же так, возмущаются некоторые комментаторы: поборники истинных демократических ценностей молчат! «Т.е., надо полагать, они категорически согласны с такого рода демократией?» — вопрошает, к примеру, один комментатор.Нет, поборники демократии не молчат. В крупнейших западных СМИ мы находим массу материалов, посвящённых теме пенсионной реформы, продвигаемой российским правительством и партией «Единая Россия». Другое дело, что иные российские СМИ отчего-то обходят такие материалы стороной. А мы рискнём полистать-почитать «The Washington Post», «The Independent» и другие «the» из-за бугра. И на правозащитные материалы тоже обратим внимание.Крупный портал openDemocracy (oDR), независимая глобальная медиаплатформа, имеющая свыше 8 миллионов посетителей в год, свои страницы посвящает анализу социальных и политических вопросов и даже (о ужас!) «стремится обучить граждан бросать вызов власти и поощрять демократические дебаты во всём мире». Права человека — основной ориентир сайта, а открытость — основной метод. На этом портале рассматриваются «жёсткие вопросы о свободе, справедливости и демократии». Разумеется, oDR выступает в том числе за свободу в России и во всей Евразии.В конце июля на сайте oDR вышел материал корреспондентки Znak.com Анастасии Гейн, посвящённый вопросам пенсионной реформы в России. Репортаж называется «Увеличение пенсионного возраста в России: шесть реальных историй».Шестеро российских граждан сообщили журналистке, что они думают о грядущей реформе. Эти шестеро — первые, кто испытает на себе последствия пенсионной реформы. Это мужчины, родившиеся в 1959-1963 гг., и женщины, родившиеся в 1964-1968 гг. Через несколько лет они достигнут пенсионного возраста.Виктору Мошкину из Екатеринбурга скоро исполнится 55 лет. Он инженер в Свердловском областном радио- и телевещательном центре. Он работает с электрическими установками и устройствами (труд в условиях повышенного риска). Уже сейчас у него «определённые проблемы со здоровьем». Кому будет нужен инженер, который не пройдёт медосмотр (сотрудники компании проходят медицинское обследование ежегодно)? Уже сейчас Виктор не в состоянии работать на высоте. «Найти работу в 55 невозможно», — отмечает он. И добавляет, что его коллеги тоже взволнованы пенсионной реформой. «Я не видел никого, кто бы с этим [реформой] согласился, — констатирует он. — Может быть, депутатам в Государственной думе всё равно: их работа — сидеть в парламенте. Но наша работа — физическая».Марине Цай из Питера — 51 год. «Отчаяние — вот что я чувствую сейчас», — говорит она. Нет, она не инженер, она дизайнер в маленькой фирме. Но женщина собиралась уйти на пенсию через четыре года: ей уже сегодня трудно передвигаться из-за артрита на коленях. Вдобавок один её глаз плохо видит. Трудовой стаж Марины — 27 лет. Работа ей нравится, но она не уверена, что сможет проработать ещё несколько лет. «Если я потеряю работу, положиться мне будет не на кого», — добавляет она.Следующая из шестерых — Екатерина Денина. «Мой отец не доживёт до пенсии, — рассказывает она. — Из-за этой реформы пострадает вся наша семья. Мы живём в Брянске, моему отцу Сергею исполнилось 55 в марте этого года, а моей матери Валентине сейчас 54 года. 1 июля вся наша семья отправилась на митинг против повышения пенсионного возраста. Я также написала письмо в администрацию президента. Мы понимаем, что наш отец не доживёт до пенсии. Он нуждается в постоянной госпитализации из-за состояния здоровья и его работы, и мы молимся, чтобы он всё ещё был жив к тому времени, когда ему исполнится 60 лет. Моя мать должна приступить к работе уборщицей, однако боли в суставах настолько сильны, что она едва засыпает ночами. И правительство просит их продолжать работать…»Сергей Денин, о котором идёт речь, — ветеран войны в Афганистане. Его нынешняя работа трудна: он кузнец, работает на подвижных составах. Эту работу очень трудно выполнять в 55, а что будет в 65?..Татьяна Астахова, 52 года, Санкт-Петербург, сотрудница по вопросам здравоохранения и безопасности в строительной компании, сказала в интервью следующее: «У меня есть только одно требование: правительство должно уйти в отставку, а президента следует подвергнуть импичменту». «Всего год назад я была полностью аполитична, — вспоминает Татьяна. — Но теперь, столкнувшись с этой вопиющей несправедливостью, я хочу что-то сделать…»Игорь Сотников, 53 года, безработный (зарабатывает на жизнь инвестициями), Екатеринбург, говорит иное. Он убеждён, что нынешний сценарий «мы уже видели на Украине». Люди выходят на улицы, возглавляемые протестующими персонами — от Навального до коммунистов. Сначала говорят о пенсиях, потом кричат: «Долой Путина!» Этот сценарий был обкатан на Украине, и в этом «вся цель этой реформы», уверен Игорь. «Пенсионная реформа инициируется Международным валютным фондом, штаб-квартира которого находится в США», — делает вывод Сотников.Юлия Воевская, почтовый оператор, 50 лет, Балашиха, считает реформу «ударом прямо в сердце». По её мнению, «реформы», которые проводит правительство, «нескончаемые». Юлия не планировала уходить на пенсию через пять лет, но надеялась на получение пенсионных выплат. «Мой отпуск совпал с чемпионатом мира. Мне довелось побывать в разных регионах России. Всё это выглядело как пир во время чумы. Всё замечательно, люди весёлые, полицейские улыбаются, иностранцы счастливы. Между тем население в шоке, люди буквально в слезах! Потому что в регионах все ждут: получат матери свои пенсии, дополнительные копеечки для семьи, или нет…»Оливер Кэрролл в «The Independent» называет законопроект о повышении пенсионного возраста в России «спорным» и напоминает, что он привёл к протестам. За проект в первом чтении проголосовала только правящая партия «Единая Россия». Мало того, несколько депутатов правящей партии, до сих пор известные своими демонстративными проявлениями лояльности, «загадочно отсутствовали на голосовании».Спорный вопрос о пенсионной реформе неоднократно поднимался в последние два десятилетия, но правительство неоднократно выбирало «отсрочку». И вышло так, что реформа стала продвигаться в наименее благоприятные экономические времена. Большинство россиян с 2014 года столкнулось с реальным снижением заработной платы. «Перспективы мрачны», — убеждён британский обозреватель.«По данным государственных опросов, — добавляет автор материала, — рейтинг доверия г-ну Путину упал до рекордно низкого уровня с 2011 года — ниже 38%».Даже по данным государственных социологов (которым, заметим в скобках, западная пресса традиционно не доверяет), 8 из 10 россиян не согласны с планами правительства. В России идут протесты против пенсионной реформы.Критики обвиняют государство в том, что проект пенсионных изменений был объявлен безо всякого обсуждения за несколько часов до начала футбольного матча между сборными России и Саудовской Аравии. Правда, министр финансов Антон Силуанов настаивал на том, что это совпадение…В некоторых регионах РФ, напоминает журналист, предлагаемый возраст пенсионного возраста ниже средней продолжительности жизни: на Чукотке, на Дальнем Востоке, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 60,33 года, что почти на пять лет ниже предлагаемого пенсионного возраста.«Рука Путина» оставалась «странно скрытой» в течение всего процесса продвижения реформы. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков «дистанцировал президента от непопулярного законопроекта», пишет журналист. Государственные СМИ «находятся под строгим контролем», им даже «было велено избегать слова «реформа», чтобы избежать ассоциаций с «хаотическими» 1990-ми годами, но вместо этого придерживаться линии, подчёркивающей необходимость реформы». Однако «попытка обособить хорошего царя от плохих бояр может оказаться не вполне успешной»: рейтинги президента «неуклонно снижаются» параллельно падению популярности правительства. Это «первый случай, когда такое произошло после присоединения Крыма в 2014 году», констатирует британец.А вот ещё одно «совпадение», пишет автор далее. Накануне и в день голосования российские военные выпустили несколько видеороликов, показывающих испытания новых вооружений: «Авангард» и «Кинжал». Русские, напоминает Кэрролл, как правило, поддерживают внешнеполитическую позицию президента, в отличие от внутренней политики. И пропагандисты, по-видимому, решили сыграть на этом.«Вашингтон пост» публикует материал агентства «Associated Press».Отмечается, что президент Путин, видимо, «пытается смягчить» общественное беспокойство по поводу пенсионных предложений, а потому заявляет, что он выслушает «все мнения» по этому вопросу.Активисты из коммунистических партий и партий, выступающих за либеральный рынок, провели перед думским голосованием митинги по стране. Протесты показывают «необычайно широкое сопротивление изменениям в пенсионных планах».Влиятельная британская газета «The Financial Times» высмеивает попытки Путина дать народу «хлеба и зрелищ». Если со вторым (футбол) всё в порядке, то с первым дело обстоит «сложно». Люди сами дали Кремлю зрелища: в 45 городах (исключая те, где проводился футбольный чемпионат) народ вышел на митинги протеста против повышения пенсионного возраста.Игра в мяч не спасла Путина от рейтингового краха. Рейтинг одобрения президента упал до самого низкого уровня почти за пять лет. Это случилось даже несмотря на то, что «ответственность за реформы была переключена на несчастного премьер-министра Дмитрия Медведева», иронизируют авторы материала.Пенсионные реформы ударят по пожилым избирателям и труженикам провинций, которые ранее являлись важной составляющей электоральной базы г-на Путина, напоминает издание. Средняя продолжительность жизни мужчин в РФ ниже нового пенсионного возраста в 47 из 81 региона России, указывают авторы.Как неоднократно подчёркивали эксперты, развитие страны требует улучшения инвестиционного климата, укрепления прав собственности и создания независимых судов. Вместо этого «Кремль предпочитает проводить замену частных инвестиций государственными расходами, что типично для майских указов Путина», резюмируют обозреватели. Чемпионат позади, и теперь «русские окажутся беднее, чем могли бы быть».Несколько лет тому назад в российской прессе много смеялись над Б. Обамой: мол, не президент, а хромая утка. «Хромыми утками» в США называют президентов, которые пошли на второй срок. На второй и последний.В 2018 году Путин тоже пошёл на свой последний срок. (Некоторые его поклонники, правда, думают иначе, думают даже о царском троне для незаменимого президента.) А раз срок в Кремле последний, популярность у электората больше не требуется. И выстраиваются в один ряд: пенсионный законопроект, повышение НДС, цены на бензин…О, конечно, это шутка! Нет никакого ряда. Всё совпадения. Нет даже «руки Путина», которую часто видят иностранцы. Во снах видят.Путин тут ни при чём. Во всём виноваты плохие олигархи, либеральное правительство, Медведев, Навальный, Ходорковский, укропропаганда, Госдеп и МВФ. Это всё они, и один Путин не в состоянии от врагов отбиться. А потому и теряет рейтинг, как теряет «здоровье» персонаж компьютерной игры, на которого наседают разнообразные монстры.Товарищи, сплотимся вокруг Путина! Вернём ему рейтинг в 86%! И даже в 90! Работать до девяноста — здорово и просто!Или мы все агенты Госдепа и всепропальщики? Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 34 Источник Похожие новости ЮАР - виновница провала саммита БРИКС Звёздные войны вместо светлого будущего Портон-Даун и отравления в британских пригородах: есть ли связь?

Иран как вторая Северная Корея Ливия близка к обретению нового Каддафи Отрезвляющие военные инциденты. Не пора ли Москве задуматься? Новости партнеров