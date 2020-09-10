Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Главная / В мире

Работали над этим много лет: Педофилия официально узаконена

10 сентября 2020, 04:00  •  99 • В мире
Существует устоявшееся мнение, что в Соединённых Штатах борьба с педофилами ведётся особенно серьёзно. Да и на самом деле, в какой ещё стране можно найти "реестр сексуальных преступников", в которых входят и те, кто совершил правонарушения в отношении несовершеннолетних? Однако и в США, где подобные преступления считаются наиболее тяжкими, закон начинает сдавать позиции под напором демократов, как это происходит сейчас в Калифорнии.
Автор:
Аля Самитова
Американские законы действительно вполне суровы к педофилам, наказание за растление малолетних, конечно, зависит от многих факторов – от возраста жертвы, к примеру, или от обстоятельств, в которых произошло преступление. Так или иначе, но педофилам чаще всего грозит внушительный тюремный срок вплоть до нескольких пожизненных, как это было с престарелым священником Епископальной церкви в Колорадо, которого судья отправил за решётку на 210 лет сразу, а могут и применить химическую кастрацию, если преступление совершено повторно.

Реестр "изгоев общества"

Выйдя из заключения, педофилы фактически становятся изгоями в обществе: их не просто заносят в специальный реестр, а информацию о них публикуют на специальных сайтах, им нередко запрещают жить не только поблизости от школ и детских садов, но даже в домах по соседству с семьями, где есть дети.
Американские законы пока ещё суровы к педофилам, после выхода из заключения их заносят в специальный реестр, запрещают не только работать с детьми, на даже проживать вблизи детских учреждений. Фото: Rolf Kremming/Globallookpress
Они обязаны постоянно находиться в поле зрения полиции, сообщать о своих переездах, предоставлять информацию о работе. Мало того, с некоторых пор в паспортах у американцев, уличённых в сексуальных преступлениях в отношении подростков, появилась специальная отметка о подобных пристрастиях. На выезд педофила за пределы США это никак не повлияет, зато в ряд стран их просто не пустят.
Однако и в этих суровых в отношении растлителей законах постепенно "прогрызаются" дыры. К примеру, буквально вчера в штате Калифорния демократы смогли протащить в Законодательное собрание билль, изменяющий процедуру регистрации педофилов в специальном реестре.
Если раньше регистрация была строго обязательной, то теперь решение о внесении в реестр будет принимать судья. Более того, в соответствии с этим биллем за номером SB-145 теперь от этой обязательной регистрации "освобождаются лица, осуждённые за определённые преступления с участием несовершеннолетних, если они не старше своей жертвы более чем на 10 лет, а само преступление является единственным, требующим регистрации".

Защитить преступников из секс-меньшинств

Автор этого закона, сенатор Скотт Виннер, с радостью сообщил журналистам, что принятый документ наконец "изменит способ включения молодых правонарушителей, особенно тех, кто идентифицирует себя как ЛГБТ, в реестр сексуальных преступников штата". Отметим, что нововведения не будут применяться, если жертва младше 14 лет, а растлитель старше жертвы более чем на 10 лет.
Скотт Виннер, автор закона, который "призван положить конец "вопиющей дискриминации" в законодательстве о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних", доволен своим достижением. Скриншот: Twitter/ Bill Melugin
Согласно законодательству, незаконными признавались сексуальные действия в отношении 15-17-летних подростков. При этом требование к обязательной регистрации после отбытия наказания зависело не только от возраста совратителя, но ещё и от того, "какой формы" был половой акт. Если речь шла о "традиционной форме" (вы понимаете, о чём речь), тогда преступника вносить в реестр не требовалось. А вот иные формы, так сказать, "более извращённые", делали внесение в этот реестр почти обязательным.
И от этого, печалился Виннер, "сильно страдали подростки с нетрадиционной ориентацией, поскольку традиционная форма акта им недоступна". Теперь же, с радостью оповестил он, "с вопиющей дискриминацией в отношении молодых ЛГБТ-людей, занимающихся консенсусной деятельностью, покончено". Комментируя принятие предложенного им законопроекта, Скотт Виннер заявил:
Все законы, связанные с педофилией, были введены в действие в более консервативное и анти-ЛГБТ время в истории Калифорнии. Они разрушили жизнь людей и затруднили им получение работы, надёжного жилья и продуктивной жизни. Пришло время обновить эти законы и относиться ко всем одинаково.
Сенатора-демократа с радостью поддержал исполнительный директор организации по защите гражданских прав представителей ЛГБТ Equality California Рик Збур.
В течение многих лет мы работали над тем, чтобы исправить существующую несправедливость и добиться того, чтобы к ЛГБТ-молодёжи относились так же, как и к их сверстникам. Нет никаких оснований для того, чтобы закон относился к старшекласснику, встречающемуся с младшеклассником, по-другому из-за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности.
То есть, как мы видим, речь идёт даже не столько о поблажке по отношению к педофилам, сколько о "защите прав" извращенцев. Оксюморон, как говорится.

Об этом говорить нельзя!

Ещё на стадии обсуждения этот законопроект, внесённый в Законодательное собрание в феврале 2019 года, вызвал бурную реакцию среди простых американцев. Многие восприняли его чуть ли не как попытку легализовать саму педофилию в штате.
Посвящённый этой проблеме пост в Facebook набрал более восьми миллионов просмотров и сотни тысяч возмущённых комментариев. Аналогичное сообщение появилось и в Instagram.
Администраторы социальной сети вскоре эти посты удалили, пометив их как faкe news, а Associated Press выступило с пространным опровержением, в котором также был сделан акцент на то, что новый документ делает "существующий в Калифорнии закон более инклюзивным для ЛГБТ-сообщества". Автор опубликованного в AP материала также подчеркнул, что закон не будет применяться, если несовершеннолетний не достиг 14-летнего возраста,
Издание приводит заявление окружного прокурора округа Лос-Анджелес Джеки Лейси, также принимавшей участие в разработке законопроекта:
Этот документ позволит судьям и прокурорам оценивать дела, связанные с половыми актами по обоюдному согласию между молодыми людьми, независимо от их сексуальной ориентации, на индивидуальной основе.
Не забыло издание "пнуть" действующего президента США, заявив, что в поднявшейся волне возмущений по поводу принятого в Калифорнии закона якобы просматривается влияние QAnon – "протрамповской теории заговора, построенной на необоснованных утверждениях о некоем заговоре против Трампа, включающем сатанизм и сексуальную эксплуатацию детей".

Педофильские скандалы в "светоче демократии"

Существует ли заговор или нет, нам неизвестно, зато педофильские скандалы сотрясают Америку с пугающей регулярностью. Достаточно вспомнить так называемый "Пиццагейт", разыгравшийся в США в 2016 году, когда за три дня до президентских выборов WikiLeaks выложил на всеобщее обозрение "файлы Подесты" – электронные письма главы штаба Билла и Хиллари Клинтон, экс-советника Барака Обамы Джона Подесты.
Белорусский паспорт в клочья, Колесникова "упакована": Коца озадачил лишь один вопрос
"Пиццагейт", в котором оказались замешанными вместе с Джоном Подестой и имена четы Клинтон, пытаются представить как "теорию заговора". Однако опровержения этой грязной истории никто не услышал. Фото: Christophe Gateau/Glonallookpress
Могло показаться, что в письмах, адресованных Подесте, нет ничего крамольного. В одном брат пересылает приглашение от известной художницы прийти к ней домой на ужин, в других обсуждаются перекусы пиццей и вечеринки с хот-догами. Однако внезапно выяснилось, что за невинными кулинарными терминами скрываются оргии с сатанинскими ритуалами, торговля детьми и педофилия.
После этого одна за другой стали появляться публикации, в которых раскрывались не только тёмные педофильские связи самого Подесты, но и содержались намёки на причастность к этому четы Клинтон. К слову, одна из организаций, оказывавшая финансовую поддержку Демократической партии и тоже замешанная в "Пиццагейте", находилась под протекцией Джорджа Сороса.
Кстати, имена Билла и Хиллари Клинтон ранее засветились ещё в одном "педофильском скандале", связанном с их приятелем Джеффри Эпшейном, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации детей и торговле людьми. По мере расследования "деятельности" этого известного богача и филантропа расширялся и круг людей, втянутых в скандал, – от звезд Голливуда до принцев британской короны.
Среди клиентов Эпштейна оказались и губернатор одного из американских штатов, и сенатор, и финансисты, и учёные из престижных вузов. Неудивительно, что Эпштейн внезапно "покончил жизнь самоубийством", – его показания могли бы навредить слишком многим влиятельным людям.
То есть в стране, которая самым жёстким образом преследует совратителей несовершеннолетних, педофильские скандалы – явление глобальное.

Нет ничего преступного там, где дозволено всё?

Между тем, окна Овертона активно работают, и отношение к педофилии в США не остаётся неизменным. Ведь даже разрыв "в более чем 10 лет между жертвой и преступником", который оговаривается в принятом в Калифорнии документе, многим показался "слишком широким". И то, что постепенно отношение к подобным преступлениям меняется, уже не кажется удивительным.
Примерно так же американское общество медленно, но верно приучили к тому, что гомосексуальность – это практически общественная норма, а вот теперь народ постепенно подводят к мысли, что и в педофилии, возможно, нет ничего преступного.
Популярные интернет-ресурсы "доходчиво" объясняют читателям, что сексуальное влечение к детям – это едва ли не норма. Вот и New York Times не так давно опубликовала статью, автор которой убеждал, что педофилия – это не преступление, а просто психическое расстройство.
Некоторые издания даже предоставляют свои страницы для откровений самих педофилов, в которых они призывают "не судить их строго, потому что они вовсе не монстры", а люди, считающие их таковыми, "отстали от жизни" и должны провести "революцию своих взглядов".
Именно так лет 20-30 назад "отбеливали" и гомосексуализм, буквально этими же словами: "Мы не монстры, гомосексуальность не отклонение, это просто у общества устаревшие взгляды".
Навальный надышался газом – Меркель убивает "Северный поток – 2"
Впрочем, педофилию и до этого пытались вывести из списка преступлений, связанных с половыми извращениями. Об этом напомнил в беседе с Царьградом представитель Всемирного конгресса семей Алексей Комов.
В частности, такую попытку предпринимали в 1960-70-е годы в Британии, где влиятельные лоббисты предлагали сделать педофилию ещё одним видом сексуальной ориентации. Вполне приемлемой, прописанной в справочниках, отметил Комов:
Эта же группа людей создавала много различных общественных организаций, которые пытались влиять на общественное мнение. И одним из направлений влияния стала борьба за права детей, снижение власти и авторитета родителей. В первую очередь отца. Отец специально позиционировался как деспот, который терзает жену и детей, и его власть нужно сбросить. А вот детей раскрепостить для того, чтобы когда взрослый дяденька, например, начнёт какие-то отношения с несовершеннолетним сыном, папа не мог ему это запретить. И вот всё лоббистами педофилии и продвигалось.
Тогда общество оказалось не готово к подобным "смелым новшествам", поэтому лоббисты выбрали окольный путь, однако идею свою так и не забросили. К этой же цели общество пытаются сейчас вести и в американской Калифорнии, давно известной своими "революционными" интерпретациями здравого смысла. И прилагают для достижения своих идей немалые усилия, потихоньку меняя общепринятые взгляды. А болото, в которое увлекает всех "западная свободная цивилизация", между тем становится всё более глубоким.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
09 сентября 2020, 20:40
"Россия напрасно медлит": Израильский аналитик высказал лишь одно сомнение по Навальному
09 сентября 2020, 22:30
Навальный надышался газом – Меркель убивает "Северный поток – 2"
09 сентября 2020, 15:10
Удивительное рядом: Существо с тысячью ног оказалось баснословно дорогим деликатесом
09 сентября 2020, 22:30
Белорусский паспорт в клочья, Колесникова "упакована": Коца озадачил лишь один вопрос
09 сентября 2020, 15:10
Принц Гарри и Меган Маркл демонстративно вернули королеве роскошный подарок
09 сентября 2020, 20:35
«Голословные обвинения и ультиматумы»: Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про...
10 сентября 2020, 00:20
Названа истинная причина отказа от учений с Россией: "Сербия давно под юрисдикци...
10 сентября 2020, 00:20
В Черновцах женщина вызвала наряд полиции из-за непонятных слов в учебнике по украинс...
10 сентября 2020, 00:20
"Политические игры гиены Европы": За чей счёт Польша организует белорусский...
10 сентября 2020, 00:20
Здоровье Байдена подорвали "русские хакеры"? России приписали новый вид &qu...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2020, 02:40
Пушков ответил на заявление главы МИД Украины о нецивилизованной России
06 сентября 2020, 07:25
Белорусская оппозиция разваливается: "Правая рука" Тихановской сбежала ночью в Польшу
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии
03 сентября 2020, 22:35
В Хмельницком «свободовец» пытался застрелить Владимира Путина
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
06 сентября 2020, 12:55
Угроза Пушилина расчехлить оружие вызвала в Киеве панику: Украина выставила встречное требование
05 сентября 2020, 13:05
Вместе с Навальным Германия получила "грязную бомбу": ущерб будет огромен
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.