Работали над этим много лет: Педофилия официально узаконена

Автор:

Аля Самитова

Американские законы действительно вполне суровы к педофилам, наказание за растление малолетних, конечно, зависит от многих факторов – от возраста жертвы, к примеру, или от обстоятельств, в которых произошло преступление. Так или иначе, но педофилам чаще всего грозит внушительный тюремный срок вплоть до нескольких пожизненных, как это было с престарелым священником Епископальной церкви в Колорадо, которого судья отправил за решётку на 210 лет сразу, а могут и применить химическую кастрацию, если преступление совершено повторно.

Реестр "изгоев общества"

Выйдя из заключения, педофилы фактически становятся изгоями в обществе: их не просто заносят в специальный реестр, а информацию о них публикуют на специальных сайтах, им нередко запрещают жить не только поблизости от школ и детских садов, но даже в домах по соседству с семьями, где есть дети.

Американские законы пока ещё суровы к педофилам, после выхода из заключения их заносят в специальный реестр, запрещают не только работать с детьми, на даже проживать вблизи детских учреждений. Фото: Rolf Kremming/Globallookpress

Они обязаны постоянно находиться в поле зрения полиции, сообщать о своих переездах, предоставлять информацию о работе. Мало того, с некоторых пор в паспортах у американцев, уличённых в сексуальных преступлениях в отношении подростков, появилась специальная отметка о подобных пристрастиях. На выезд педофила за пределы США это никак не повлияет, зато в ряд стран их просто не пустят.

Однако и в этих суровых в отношении растлителей законах постепенно "прогрызаются" дыры. К примеру, буквально вчера в штате Калифорния демократы смогли протащить в Законодательное собрание билль, изменяющий процедуру регистрации педофилов в специальном реестре.

Если раньше регистрация была строго обязательной, то теперь решение о внесении в реестр будет принимать судья. Более того, в соответствии с этим биллем за номером SB-145 теперь от этой обязательной регистрации "освобождаются лица, осуждённые за определённые преступления с участием несовершеннолетних, если они не старше своей жертвы более чем на 10 лет, а само преступление является единственным, требующим регистрации".

Защитить преступников из секс-меньшинств

Автор этого закона, сенатор Скотт Виннер, с радостью сообщил журналистам, что принятый документ наконец "изменит способ включения молодых правонарушителей, особенно тех, кто идентифицирует себя как ЛГБТ, в реестр сексуальных преступников штата". Отметим, что нововведения не будут применяться, если жертва младше 14 лет, а растлитель старше жертвы более чем на 10 лет.

Скотт Виннер, автор закона, который "призван положить конец "вопиющей дискриминации" в законодательстве о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних", доволен своим достижением. Скриншот: Twitter/ Bill Melugin

Согласно законодательству, незаконными признавались сексуальные действия в отношении 15-17-летних подростков. При этом требование к обязательной регистрации после отбытия наказания зависело не только от возраста совратителя, но ещё и от того, "какой формы" был половой акт. Если речь шла о "традиционной форме" (вы понимаете, о чём речь), тогда преступника вносить в реестр не требовалось. А вот иные формы, так сказать, "более извращённые", делали внесение в этот реестр почти обязательным.

И от этого, печалился Виннер, "сильно страдали подростки с нетрадиционной ориентацией, поскольку традиционная форма акта им недоступна". Теперь же, с радостью оповестил он, "с вопиющей дискриминацией в отношении молодых ЛГБТ-людей, занимающихся консенсусной деятельностью, покончено". Комментируя принятие предложенного им законопроекта, Скотт Виннер заявил:

Все законы, связанные с педофилией, были введены в действие в более консервативное и анти-ЛГБТ время в истории Калифорнии. Они разрушили жизнь людей и затруднили им получение работы, надёжного жилья и продуктивной жизни. Пришло время обновить эти законы и относиться ко всем одинаково.

Сенатора-демократа с радостью поддержал исполнительный директор организации по защите гражданских прав представителей ЛГБТ Equality California Рик Збур.

В течение многих лет мы работали над тем, чтобы исправить существующую несправедливость и добиться того, чтобы к ЛГБТ-молодёжи относились так же, как и к их сверстникам. Нет никаких оснований для того, чтобы закон относился к старшекласснику, встречающемуся с младшеклассником, по-другому из-за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

То есть, как мы видим, речь идёт даже не столько о поблажке по отношению к педофилам, сколько о "защите прав" извращенцев. Оксюморон, как говорится.

Об этом говорить нельзя!

Ещё на стадии обсуждения этот законопроект, внесённый в Законодательное собрание в феврале 2019 года, вызвал бурную реакцию среди простых американцев. Многие восприняли его чуть ли не как попытку легализовать саму педофилию в штате.

Посвящённый этой проблеме пост в Facebook набрал более восьми миллионов просмотров и сотни тысяч возмущённых комментариев. Аналогичное сообщение появилось и в Instagram.

Администраторы социальной сети вскоре эти посты удалили, пометив их как faкe news, а Associated Press выступило с пространным опровержением, в котором также был сделан акцент на то, что новый документ делает "существующий в Калифорнии закон более инклюзивным для ЛГБТ-сообщества". Автор опубликованного в AP материала также подчеркнул, что закон не будет применяться, если несовершеннолетний не достиг 14-летнего возраста,

Издание приводит заявление окружного прокурора округа Лос-Анджелес Джеки Лейси, также принимавшей участие в разработке законопроекта:

Этот документ позволит судьям и прокурорам оценивать дела, связанные с половыми актами по обоюдному согласию между молодыми людьми, независимо от их сексуальной ориентации, на индивидуальной основе.

Не забыло издание "пнуть" действующего президента США, заявив, что в поднявшейся волне возмущений по поводу принятого в Калифорнии закона якобы просматривается влияние QAnon – "протрамповской теории заговора, построенной на необоснованных утверждениях о некоем заговоре против Трампа, включающем сатанизм и сексуальную эксплуатацию детей".

Педофильские скандалы в "светоче демократии"

Существует ли заговор или нет, нам неизвестно, зато педофильские скандалы сотрясают Америку с пугающей регулярностью. Достаточно вспомнить так называемый "Пиццагейт", разыгравшийся в США в 2016 году, когда за три дня до президентских выборов WikiLeaks выложил на всеобщее обозрение "файлы Подесты" – электронные письма главы штаба Билла и Хиллари Клинтон, экс-советника Барака Обамы Джона Подесты.

"Пиццагейт", в котором оказались замешанными вместе с Джоном Подестой и имена четы Клинтон, пытаются представить как "теорию заговора". Однако опровержения этой грязной истории никто не услышал. Фото: Christophe Gateau/Glonallookpress

Могло показаться, что в письмах, адресованных Подесте, нет ничего крамольного. В одном брат пересылает приглашение от известной художницы прийти к ней домой на ужин, в других обсуждаются перекусы пиццей и вечеринки с хот-догами. Однако внезапно выяснилось, что за невинными кулинарными терминами скрываются оргии с сатанинскими ритуалами, торговля детьми и педофилия.

После этого одна за другой стали появляться публикации, в которых раскрывались не только тёмные педофильские связи самого Подесты, но и содержались намёки на причастность к этому четы Клинтон. К слову, одна из организаций, оказывавшая финансовую поддержку Демократической партии и тоже замешанная в "Пиццагейте", находилась под протекцией Джорджа Сороса.

Кстати, имена Билла и Хиллари Клинтон ранее засветились ещё в одном "педофильском скандале", связанном с их приятелем Джеффри Эпшейном, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации детей и торговле людьми. По мере расследования "деятельности" этого известного богача и филантропа расширялся и круг людей, втянутых в скандал, – от звезд Голливуда до принцев британской короны.

Среди клиентов Эпштейна оказались и губернатор одного из американских штатов, и сенатор, и финансисты, и учёные из престижных вузов. Неудивительно, что Эпштейн внезапно "покончил жизнь самоубийством", – его показания могли бы навредить слишком многим влиятельным людям.

То есть в стране, которая самым жёстким образом преследует совратителей несовершеннолетних, педофильские скандалы – явление глобальное.

Нет ничего преступного там, где дозволено всё?

Между тем, окна Овертона активно работают, и отношение к педофилии в США не остаётся неизменным. Ведь даже разрыв "в более чем 10 лет между жертвой и преступником", который оговаривается в принятом в Калифорнии документе, многим показался "слишком широким". И то, что постепенно отношение к подобным преступлениям меняется, уже не кажется удивительным.

Примерно так же американское общество медленно, но верно приучили к тому, что гомосексуальность – это практически общественная норма, а вот теперь народ постепенно подводят к мысли, что и в педофилии, возможно, нет ничего преступного.

Популярные интернет-ресурсы "доходчиво" объясняют читателям, что сексуальное влечение к детям – это едва ли не норма. Вот и New York Times не так давно опубликовала статью, автор которой убеждал, что педофилия – это не преступление, а просто психическое расстройство.

Некоторые издания даже предоставляют свои страницы для откровений самих педофилов, в которых они призывают "не судить их строго, потому что они вовсе не монстры", а люди, считающие их таковыми, "отстали от жизни" и должны провести "революцию своих взглядов".

Именно так лет 20-30 назад "отбеливали" и гомосексуализм, буквально этими же словами: "Мы не монстры, гомосексуальность не отклонение, это просто у общества устаревшие взгляды".

Впрочем, педофилию и до этого пытались вывести из списка преступлений, связанных с половыми извращениями. Об этом напомнил в беседе с Царьградом представитель Всемирного конгресса семей Алексей Комов.

В частности, такую попытку предпринимали в 1960-70-е годы в Британии, где влиятельные лоббисты предлагали сделать педофилию ещё одним видом сексуальной ориентации. Вполне приемлемой, прописанной в справочниках, отметил Комов:

Эта же группа людей создавала много различных общественных организаций, которые пытались влиять на общественное мнение. И одним из направлений влияния стала борьба за права детей, снижение власти и авторитета родителей. В первую очередь отца. Отец специально позиционировался как деспот, который терзает жену и детей, и его власть нужно сбросить. А вот детей раскрепостить для того, чтобы когда взрослый дяденька, например, начнёт какие-то отношения с несовершеннолетним сыном, папа не мог ему это запретить. И вот всё лоббистами педофилии и продвигалось.

Тогда общество оказалось не готово к подобным "смелым новшествам", поэтому лоббисты выбрали окольный путь, однако идею свою так и не забросили. К этой же цели общество пытаются сейчас вести и в американской Калифорнии, давно известной своими "революционными" интерпретациями здравого смысла. И прилагают для достижения своих идей немалые усилия, потихоньку меняя общепринятые взгляды. А болото, в которое увлекает всех "западная свободная цивилизация", между тем становится всё более глубоким.